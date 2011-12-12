Создание СРО формирует новое страховое поле

Введение института саморегулируемых организаций в строительстве (СРО) затронуло интересы страховых компаний самым непосредственным образом. Фактически сейчас формируется новое страховое поле со специфическими правилами игры. Появление рынка страхования членов СРО, считают эксперты, приведет к началу нового этапа в страховании строительно-монтажных рисков и гражданской ответственности.

При этом для самого строительного рынка, по их мнению, страхование ответственности, в принципе, крайне важно. Собственно одной из главных целей создания СРО в отрасли и стало обеспечение материальной ответственности строителей за качество своей работы, за ущерб, нанесенный имуществу или здоровью третьих лиц.

"Если страхование строительно-монтажных работ в Приморье, как и по всей стране, относительно развито, то страхование ответственности в строительстве явно отстает, - считает генеральный директор страхового общества "Восточные Брокеры" Владимир ГРИЦЕНКО. - Его толком и не знают. Вместе с тем рынок этот достаточно емкий, ведь строительство, как известно, занимает одно из первых мест в экономике края, и для страховых компаний здесь перспективы очень хорошие".

В Приморье сегодня, по некоторым данным, в различной стадии оформления находятся порядка 6 саморегулируемых строительных организаций. Одна из причин, сдерживающих переход строителей на саморегулирование, - материальные затраты, которые предусмотрены законом о СРО. Они связаны в первую очередь с созданием компенсационных фондов. Собственно закон предполагает два механизма гарантии ответственности строителей: компенсационные фонды и страхование. Но создание фонда обязательно независимо от того, предусмотрено в СРО страхование ответственности или нет. Разница только в сумме, вносимой участниками в этот фонд. Каждый потенциальный участник саморегулируемой организации обязан перечислить в него, по меньшей мере, 300 тыс. руб., это в случае наличия страховки. Если ее нет, то 1 млн. Сделать выбор из этих двух вариантов и предстоит каждой СРО.

Собственно преимущества использования механизма страхования в этих фондах очевидны. "Договор страхования позволяет участникам саморегулируемой организации минимизировать свои расходы, - говорит заместитель директора ДВ филиала ОАО "Согаз" Татьяна БОБРАКОВА, - наличие страхового полиса в разы уменьшает размер взноса участникам СРО в компенсационный фонд. Однако снижение расходов - не основная цель, важно выбрать действительно достойного партнера-страховщика, отвечающего по своим обязательствам в любой момент времени вне зависимости от происходящих, в том числе экономических, катаклизмов. В настоящий момент страхование ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, является добровольным. Тем не менее использование именно этого механизма имеет совершенно объективные причины экономического характера. Разработанные и утвержденные Правила по страхованию этого вида ответственности, накопленный Страховой группой "СОГАЗ" опыт позволяют осуществить страховую защиту в полном объеме и соответствии с требованиями саморегулируемых организаций".

В Приморье, по некоторым данным, интерес к страхованию ответственности в строительстве проявили уже более 25 страховых компаний. К концу нынешнего года, когда завершится создание саморегулируемых организаций, число претендентов, возможно, возрастет. По крайней мере, страховые компании оценивают перспективы работы на этом направлении достаточно высоко. "В Приморском крае процесс организации СРО несколько затянулся по сравнению, например, с Хабаровским краем, - говорит директор Владивостокского филиала компании "Дальлесстрах" Павел ЩЕРБАКОВ, - но, тем не менее, число строительных организаций, обратившихся за договором страхования, с каждым днем растет. На сегодняшний день нашей компанией заключено более 30 таких договоров, из них только 2 во Владивостоке. Думаю, что к 1 января основная часть строительных организаций определится с выбором и в части саморегулируемой организации, и в части страховщика. Следует также отметить, что этот вид страхования - всего лишь новое направление, а кроме него существуют и другие виды страхования, которые давно востребованы строительными организациями. Наша компания, например, активно работает по страхованию ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение государственного или муниципального контракта. Из 250 договоров, заключенных в этом году нашим филиалом по данному виду страхования, процентов 35-40 - это контракты на строительство".