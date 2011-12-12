Страховщики ОСАГО пытаются минимизировать выплаты

Страховые компании, имеющие лицензии на обязательное страхование ответственности автовладельцев транспортных средств (ОСАГО), в январе-сентябре 2009 г. собрали страховые премии на сумму 63,181 млрд руб., говорится в пресс-релизе Российского союза автостраховщиков (РСА).

По сравнению с аналогичным периодом 2008 г. объем премий увеличился на 6,1%, тогда как годом ранее темпы прироста составили 13,1%.

При этом автостраховщики за 9 месяцев текущего года заключили более 26,2 млн договоров ОСАГО, это ниже аналогичного показателя прошлого года на 4,3%.

Снижение количества заключенных договоров является, по мнению главного эксперта "Интерфакс-ЦЭА" Анжелы ДОЛГОПОЛОВОЙ, следствием финансово-экономического кризиса. Так, из-за роста безработицы и снижения доходов автовладельцы все чаще отказываются от покупки полиса ОСАГО.

Средняя стоимость одного страхового полиса в январе-сентябре 2009 г. увеличилась на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. и составила 2,415 тыс. руб.

Анжела Долгополова полагает, что рост средней стоимости страхового полиса происходит из-за нескольких факторов, в числе которых незначительный рост территориальных коэффициентов, более аккуратное отношение страховщиков к системе "бонус-малус", а также уход с рынка "ненадежных" страховых компаний, которые занимались демпингом.

Компании-члены РСА в январе-сентябре урегулировали почти 1,411 млн страховых случаев, выплатив при этом почти 35,183 млрд руб. По сравнению с январем-сентябрем 2008 г. объем страховых выплат увеличился на 6,7%. При этом средняя сумма выплат по одному страховому случаю выросла на 2% (с 24,427 тыс. руб. до 24,939 тыс. руб.).

Показатель уровня выплат в ОСАГО (отношение выплат к премиям) за 9 месяцев в среднем составил 55,7%, тогда как за аналогичный период 2008 г. он составлял 55,4%.

"Тот факт, что при инфляции и девальвации национальной валюты (которые мы наблюдали в течение рассматриваемого периода) средняя выплата выросла незначительно, наводит на мысль, что страховщики пытаются минимизировать выплаты", - заключила Анжела Долгополова.