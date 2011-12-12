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Время собирать премии... страховые
Снижение объемов собираемых премий страховыми компаниями с начала нынешнего года сказалось в первую очередь в сегменте корпоративного страхования. Впрочем, и розница при всех существующих обязательных видах страховки не демонстрировала рост.
В результате главной тенденцией рынка эксперты называют снижение собираемых премий при росте выплат. В то же время потенциал розничного рынка настолько значителен, что он вполне мог бы восполнить потери страховых компаний от снижения интереса к ним со стороны корпоративных клиентов в кризисный год, считают эксперты.
В Приморье в рознице в этом году роста замечено не было, как собственно и существенного падения объемов продаж. Несмотря на то, что в целом местный рынок, по некоторым оценкам, просел в равной степени и в сегменте страхования физических лиц, и в сегменте корпоративных, в стагнацию розничный рынок явно не впал.
Снижение объемов по итогам первого полугодия на приморском рынке в целом составило 8%, что выводит этот показатель на уровень, приближенный к 2 млрд руб. Но наименьшее снижение продемонстрировал именно розничный рынок. Лучший результат пришелся на виды так называемого личного страхования. По этим видам рынок недобрал 89% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Немного уступили им показатели по ОСАГО и имущественным видам.
Тем не менее перспективы розничного рынка эксперты оценивают неплохо. По крайней мере, ближайший год, по их мнению, будет годом розничного страхования. Новые программы позволяют сделать более гибким предложение на рынке. "Преимущества комплексной программы страхования, - говорят в компании "ДальЖАСО", - позволяют за очень небольшие деньги (в пределах 1-3% от стоимости страхуемого имущества) обеспечить надежное страховое покрытие для самых разнообразных видов собственности".
Уже сейчас некоторые компании готовы пересмотреть ряд своих продуктов, проявив при этом определенную тарифную гибкость. Например, в наиболее рентабельных имущественных видах страхования некоторые страховщики официально объявили о снижении тарифов от 5 до 40%.
В этой ситуации конкуренция на рынке резко возросла, причем настолько, что демпинг фактически становится крайне агрессивным. Это собственно среди прочих причин и приводит к снижению уровня сервиса и порождает проблемы, связанные с урегулированием убытков. Эксперты говорят о росте убыточности компаний. В итоге в этом году в Приморье, по некоторым оценкам, как минимум четыре компании оказались в сложном положении с неясной перспективой.
В то же время статистика в целом по стране говорит о росте объемов страхования в этом году на 4,2%. Причем наибольший рост в кризисный год пришелся на страхование ответственности - вид, который сегодня эксперты относят к наиболее перспективным на ближайшие годы. Этому во многом способствовали федеральные проекты, в числе которых подготовка к саммиту АТЭС в Приморье. Именно эти проекты привели в Приморье более десятка компаний, сориентированных под новые стройки. И если еще каких-нибудь пять лет тому назад количество работающих на местном рынке страховых компаний стабильно держалось в районе 40, то предкризисный год увеличил их число вдвое.
В этой ситуации эксперты прогнозируют неизбежное сокращение числа игроков. Собственно процессы поглощения уже сегодня набирают темпы. Первыми, очевидно, уйдут с рынка дочерние компании крупных федеральных компаний.
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