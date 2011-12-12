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Страховой рынок снизит объемы
12 Декабря 2011, 03:26 | Дальний Восток
По прогнозам "Эксперт РА", объем российского страхового рынка в 2009 г. составит 455,4 млрд руб., снизившись по сравнению с 2008 г. на 17,9%.
Наибольший вклад в падение страхового рынка внесут: страхование автоКАСКО (минус 54 млрд руб., или минус 29%); страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (минус 19 млрд руб., или минус 28%) и ДМС (минус 17 млрд руб., или минус 24%).
На динамику страховых премий на российском страховом рынке в 2009 г. сильнее всего повлияют стагнация экономики, сжатие банковского кредитования, изменения тарифов, а также специфические факторы, характерные для каждого отдельного вида страхования.
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