Страховой рынок снизит объемы

По прогнозам "Эксперт РА", объем российского страхового рынка в 2009 г. составит 455,4 млрд руб., снизившись по сравнению с 2008 г. на 17,9%.

Наибольший вклад в падение страхового рынка внесут: страхование автоКАСКО (минус 54 млрд руб., или минус 29%); страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (минус 19 млрд руб., или минус 28%) и ДМС (минус 17 млрд руб., или минус 24%).

На динамику страховых премий на российском страховом рынке в 2009 г. сильнее всего повлияют стагнация экономики, сжатие банковского кредитования, изменения тарифов, а также специфические факторы, характерные для каждого отдельного вида страхования.