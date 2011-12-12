Страховщики Дальнего Востока столкнулись с кризисом раньше банковской системы

Страховой рынок стал одним из первых, кто среагировал в стране на кризис, хотя его средние показатели продолжают докризисный рост. В 2009 г. компании потеряли высокорентабельный сектор вмененных видов страхований, увязанных с банковскими продуктами. Между тем к региональным страховщикам, которые вытесняются с рынка федеральными игроками, их собственный кризис приблизился еще до наступления мирового.

Страхователи выживают

По данным инспекции страхового надзора по Дальневосточному федеральному округу, на 1 июля 2009 г. в регионе осуществляют страховую деятельность 35 региональных страховщиков и 267 филиалов страховых компаний, зарегистрированных в других округах. Наибольший интерес для них представляют самые экономически развитые субъекты - Хабаровский и Приморский края. Так, в Хабаровском крае представлены 11 региональных страховых компаний и 48 филиалов, а в Приморье - 16 страховых компаний и 63 филиала. Из региональных компаний наиболее крупными являются "ДальЖАСО", "Стерх", "Амур", "Защита-Находка" и "ДальАКФЕС" (собственные средства каждого составляют от 50 до 500 млн руб.).

В первом полугодии 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, на страховом поле Дальнего Востока стало на шесть игроков меньше, из них четыре ушли с рынка Владивостока(СК "Маяк", "Гарантия и защита", "Приморье", "Финансово-торговая страховая компания") и две - с рынка Петропавловска- Камчатского ("СК "Биополис", "Камчатка"). Тенденция рынка такова, что с него уходят страховщики регионального масштаба. Крупные, такие как "СОГАЗ", "Ингосстрах", "РОСНО", "Военно-страховая компания", "РЕСО-Гарантия", "Спасские ворота", "УралСиб", вытесняют провинциалов.

Проблема в том, что большие страховщики забирают и лакомые куски в региональной экономике. Генеральный директор "Тихоокеанской страховой компании" Людмила Васюкова констатирует: "Финансовые ресурсы, осваиваемые на серьезных объектах в регионе - транспортных, промышленных, необходимых для проведения саммита АТЭС, - не приходят в дальневосточные компании. В этом секторе работают краснодарские, московские и прочие компании, которые наскоро открывают филиалы на Дальнем Востоке".

Напомним, ряд договоров страхования с московским ЗАО "Крокус Интернэшнл", которое ведет во Владивостоке строительные работы на объектах саммита АТЭС (комплекс зданий Дальневосточного федерального университета и конференц-центр на острове Русском), заключила страховая группа "СОГАЗ". Она страхует не только риски строительно-монтажные, гражданской ответственности на период строительства и гарантийного обслуживания построенного комплекса, но также и ответственность ЗАО "Крокус Интернэшнл" за исполнение госконтрактов. Совокупный лимит ответственности "СОГАЗа" достиг 62,2 млрд руб.

Предпочтение не только крупным федеральным страховым компаниям, но и просто зарегистрированным в других регионах отдают и другие крупные организации. По некоторым данным, ряд объектов, заказчиком которых является ФГУ ДСД "Дальний Восток" (ведет строительные и обслуживающие работы на трассах "Амур", "Уссури", "Колыма", "Лена"), застрахованы в компании "Итиль", которая зарегистрирована в Татарстане. Получить информацию на этот счет в самой дирекции не удалось по причине занятости ее руководства.

В результате перекроя рынка в пользу пришлых компаний региональный сегмент катастрофически сужается. По словам специалистов, за минувшие десять лет число дальневосточных игроков сократилось практически на 50%. Людмила Васюкова отмечает, что сборы региональных страховых компаний, потесненных филиалами крупных страховщиков, еще до кризиса стали хуже по качеству, чем это было в прежние годы (сборы стали более рисковыми). "Федеральный страхнадзор занял позицию непутевой многодетной матери - кто выживет, тот выживет", - иронизирует собеседница.

Между тем и у региональных компаний, несмотря на ограниченность капитала, есть возможность так или иначе участвовать в страховании крупных объектов (пакет страхования таких объектов предусматривает целый комплекс услуг). Вопрос в том, будет ли кто-либо лоббировать развитие регионального страхового рынка. Говорить о том, что есть объективная тенденция поглощения мелких игроков крупными, удобно. Хотя, в Швейцарии, к примеру, на рынке уживаются и гиганты страхового бизнеса, и небольшие компании: у каждого из этих секторов - своя ниша, свой клиент.

Страховое лукавство

Владимир БАДЮКОВ, заведующий кафедрой страхования Хабаровской государственной академии экономики и права, констатирует последствия кризиса в отрасли: "Сборы страховых компаний от юрлиц однозначно упали. Сегодня бизнес не может даже получить кредиты на пополнение оборотных средств, так откуда у него деньги на страхование? С физлицами не все так однозначно: у сотрудников бюджетных организаций, где стабильная зарплата, страховые отчисления остаются на прежнем уровне, а вот поступления от работников частных компаний, где в период кризиса сокращена зарплата, уменьшились".

Несмотря на очевидность кризисных проявлений на страховом рынке, статистика преображает факты до неузнаваемости. Если сравнить показатели собранных страховых взносов и перестраховочных премий за первые шесть месяцев 2009 и 2008 годов, то мы, как и в прежние годы, увидим рост. Так, если за первое полугодие прошлого года во всем ДВФО было собрано 17,2 млрд руб., то в 2009 г. - уже почти 20,6 млрд. Увеличение сборов составило почти 20%.

Однако ситуация кардинально меняется, если исключить из сравниваемых показателей долю обязательного медицинского страхования (ОМС). Тогда получится, что сборы упали на 10,6% (почти на 630 млн руб.). При этом выплаты, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., возросли на 82,8%. Объем выплат увеличился в связи с тем, что изменилась структура портфеля страхователей. Высокорентабельный рынок (это так называемые вмененные виды страхования, которые проходят через банковские продукты - страхование ипотеки, заемщиков, залога) значительно сократился вслед за мерами, которые предприняли банки для сохранения ликвидности - мерами, жестко ограничивающими выдачу кредитов. А ведь именно этот сектор услуг в последние 2-3 года бурно развивался, давая прирост по всей отрасли. "Особенно доходным было страхование заемщиков - там были очень высокие тарифы, неадекватные вероятности наступления страхового события", - комментирует первый заместитель руководителя инспекции страхового надзора по ДВФО Владимир СОЛТАН.

Отметим, что небывалый рост страховых выплат оказался в Хабаровском крае (+529%). Вслед за ним идут Сахалинская область (+39%) и Камчатский край (+25,5%), в остальных субъектах идет падение выплат, наибольший показатель падения среди них у Амурской области (-81,3%), затем идет Еврейская автономная область (-44,8%).

Из-за вымывания высокорентабельных видов страхования в 2009 г. страховщики вынуждены обращаться к иным оставшимся видам, не столь доходным. Из массовых востребованных видов страхования остаются ОСАГО и КАСКО. Между тем и в столь массовом виде страхования, как ОСАГО (а машин в округе становится все больше), в 2009 г. наблюдается стагнация. К примеру, если в первом полугодии 2008 года в этом секторе было собрано 1 млрд 950 млн руб. страховых взносов, что превысило показатель аналогичного периода за 2007 г. на 250 млн, то в первом полугодии 2009 г. никакого роста не произошло. Сборы остались по-прежнему на уровне 1,95 млрд руб., несмотря на то, что тарифы увеличились.

"Прежде всего, сложная ситуация с вымыванием высокорентабельных видов страхования сказалась на психологическом состоянии рынка, - подчеркивает Владимир Солтан. - Страховщики стали всячески хитрить, задерживать выплаты или отказывать в них. Таким образом они пытаются затормозить процесс быстрого уменьшения доходности бизнеса".

Это сказалось на числе жалоб клиентов страховых компаний в инспекцию, таких обращений стало на 70% больше. И если прежде в среднем в контрольно-надзорный орган поступало порядка 300 жалоб в год, то теперь специалисты прогнозируют поступление не менее 500 обращений недовольных клиентов. В основном страдают от непорядочности страховщиков застраховавшиеся по ОСАГО (60% обращений). Причем некрасивые действия страховых компаний бывают вполне законными: заключенный договор, к примеру, может предусматривать право страховщика при наступлении страхового случая запрашивать документы на его усмотрение. Эти запросы могут растянуться на годы, а выплаты - откладываться на неопределенный срок.

Кстати, если из общей статистики исключить еще и ОСАГО, то остаются только добровольные виды страхования, и здесь убыток в целом по региону составляет 13,3%. Наибольший убыток в добровольных видах страхования оказался в Хабаровском (-22%) и Приморском (-18%) краях.