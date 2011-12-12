Рынок медицинского страхования заболевает кризисом

Согласно последним данным, реальная безработица в России коснулась уже 6 млн человек. По мнению страховщиков, в первую очередь сей факт ударит по рынку добровольного медицинского страхования (ДМС).

По оценкам дальневосточных страховщиков, 90% премий по ДМС обеспечивается корпоративными клиентами. Следовательно, сокращение персонала приведет к практически пропорциональному снижению сборов страховых компаний. Это, во-первых, а во-вторых, многие дальневосточные предприятия в условиях кризиса активно избавляются от лишних расходов, в том числе от страховых.

Можно, конечно, предположить, что сокращенные сотрудники, вкусившие прелести добровольного медицинского страхования, изъявят желание страховаться за свой счет и сами пойдут в страховые компании. Однако если у человека такое желание все же возникнет, то он столкнется с тем, что стоимость полиса для физических лиц гораздо дороже, чем для корпоративных клиентов, что, скорее всего, оттолкнет.

Что касается предприятий, ранее заключивших договоры ДМС, то, как отметила заместитель директора ООО СК "Цюрих. Ритейл" в г. Владивостоке Ольга КУЗНЕЦОВА, "большинство из них на сегодняшний момент взяли тайм-аут. Радует то, что категорическое "нет" добровольному медицинскому страхованию они также не высказали. На мой взгляд, в условиях изменения налоговых норм, которые позволяют 6% фонда заработной платы относить на себестоимость предприятия (раньше было 3%), лучше эти средства направить на то же ДМС. Ведь деньги в любом случае уйдут в бюджет".

Вместе с тем, по мнению экспертов, большинству компаний-страхователей будет тяжело отказаться от ДМС полностью еще по нескольким причинам. Например, по причине сохранения репутации: есть мнение, что компания, которая резко сокращает социальную поддержку персонала в условиях кризиса, не может считаться надежным и долгосрочным партнером.

"Все упирается в изначальные причины организации предприятия, - полагает директор по развитию страховой компании "ДАСК" Владимир ПОПОРЕЦКИЙ. - Если в основе лежали спекулятивные моменты "купи-продай", то однозначно предприятия сворачивают свою деятельность, и ни о какой заботе о сотрудниках речи не будет. Но если предприятие создавалось на долгосрочную перспективу, то ДМС - один из способов на фоне невозможности роста зарплат создать положительные моменты для удержания сотрудников.

И еще один момент - интеллект и дальновидность руководителя. Надежда на то, что "сейчас кризис, пусть спасибо скажут, что не увольняем", имеет место быть. Но понимание того, что малейшая возможность на улучшение условий труда самую креативную часть сотрудников подвигнет менять место работы, а вера в то, что удастся выжить с инертной частью сотрудников на фоне роста конкуренции, иллюзорна. Поэтому и ищут грамотные руководители наименее затратные пути заинтересовать сотрудников не в выживании, а в развитии предприятия. Для примера, в течение 10 дней уже этого года нами проведено несколько переговоров с предприятиями, ранее не интересовавшимися ДМС, а с одним уже заключен договор. Таким образом, говорить о панике, связанной со снижением спроса на ДМС, я бы не стал".

Теперь у компании, которой необходимо резко сократить статью расходов по ДМС, есть два пути: совместно со страховщиком скорректировать действующие программы, чтобы снизить их стоимость, либо заключить договор со страховщиком, цены которого намного ниже рыночных. Основной задачей же страховых компаний теперь станет сохранение уже существующих клиентов.

Между тем спад на рынке ДМС все же ожидается. Однако страховщики уверены: как только кризисные явления схлынут, рынок начнет расти более быстрыми темпами. Альтернативы ДМС на сегодняшний день не существует.