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МЧС требует распространить ОСАГО на маломерный флот россиян
Заместитель главы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Владимир ПУЧКОВ провел совещание по вопросам законопроектной деятельности министерства, на котором предложил разработать закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности маломерных судов".
"В России зарегистрировано уже порядка 1 млн 200 тыс. маломерных судов, а потому вопрос об ОСАГО на воде стоит достаточно остро",- говорится в сообщении на сайте министерства. Как сообщили в пресс-службе министерства, это "перспективные планы", поэтому о деталях "водного" ОСАГО говорить пока рано. Согласно правилам плавания по внутренним водным путям РФ, утвержденным приказом Минтранса России от 14 октября 2002 года № 129, маломерным считается "самоходное судно валовой вместимостью менее 80 регистровых тонн с главным двигателем мощностью менее 55 кВт (75 л. с.) или с подвесными моторами независимо от мощности". К маломерным судам также относят парусные несамоходные суда валовой вместимостью менее 80 регистровых тонн, а также гребные лодки грузоподъемностью 100 и более килограммов, байдарки грузоподъемностью 150 и более килограммов и надувные суда грузоподъемностью 225 и более килограммов.
Для страхового сообщества инициатива МЧС стала неожиданностью. "С нами это никто не обсуждал,- заявил "Коммерсанту" директор по методологии РСА Владимир КОЗЛОВ,- но могу сказать, что распространить ОСАГО на воду можно гораздо более простым способом". По его словам, в Италии, к примеру, владельцы маломерных судов изначально попадают под действие закона местного ОСАГО. "Можно внести поправки в действующий закон и таким образом обеспечить страховкой владельцев небольших яхт, катеров и скутеров",- говорит он. По словам же заместителя директора департамента финансовой политики Минфина Веры БАЛАКИРЕВОЙ, идея МЧС имеет смысл, так как маломерные суда являются "источниками повышенной опасности". "Но ничего не меняя в ОСАГО, распространить его на воду невозможно,- уверена она.- Этот вид ориентирован на дорожное движение".
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