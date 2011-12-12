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Постановление о сельхозстраховании будет принято уже в этом году
Правительство до конца года примет постановление о страховании сельхозпроизводителей с господдержкой, сообщил директор Федерального агентства по государственной поддержке страхования в сфере агропромышленного производства Виктор ЩЕРБАКОВ.
Как сообщает "Интерфакс", необходимость принятия постановления связана с тем, что в законодательство внесены изменения, позволяющие государству 100-процентно субсидировать страховые премии агропроизводителям. Ранее возможности помощи со стороны государства ограничивались 50% (40% из федерального бюджета, 10% - из местного), теперь же из федерального бюджета позволяется субсидировать 50% и по желанию субъекта федерации также до 50% в дополнение к средствам федерального бюджета.
Кроме того, в настоящее время Минсельхоз разрабатывает концепцию агрострахования с господдержкой, а на ее основе после принятия правительством будет создан новый закон. Благодаря планируемым изменениям в законодательство будет систематизирована работа страховщиков, задействованных в агростраховании. Планируется очищение этого сегмента рынка от схемного бизнеса, достигающего 90% в настоящее время.
Так, в частности, будут сформулированы требования к договору страхования, в том числе будут установлены определенные требования к финансовой устойчивости страховых компаний, например, наличие рейтинга.
Кроме того, предусмотрено создание специального фонда, который может быть задействован в случае нехватки средств для выплаты страховой компенсации сельхозпроизводителям.
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