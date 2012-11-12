Ж/д вокзалы во Владивостоке и Хабаровске получат общепит мирового уровня

ОАО «Организация питания на вокзалах» (ОПВ) до конца 2012 года планирует открыть не менее 20 точек общественного питания под марками известных брендов, в том числе во Владивостоке и Хабаровске.

«В июле на Казанском вокзале Москвы был запущен первый сетевой объект торговой марки «Джерри Вингс», а в августе на Павелецком вокзале столицы заработали сетевые рестораны Il Patio и «Планета Суши» (на условиях франчайзинга).

Кроме того, согласно сообщению, в здании Савеловского вокзала Москвы также на условиях франчайзинга открылся «сетевой объект» торговой марки KFC. Ресторан «полного технологического цикла» на 100 человек размещен в зале ожидания, на первом этаже левого крыла вокзала.

РЖД привлекает сетевых операторов на коммерческую инфраструктуру своих вокзалов с 2009 года. Такой подход, по мнению компании, гарантирует продвижение единого стандарта качества товаров и услуг из мегаполисов в регионы. Актуальность проекта заключается в стабильном спросе на товары и услуги - за год через ж/д вокзалы проходит порядка 1 млрд пассажиров.