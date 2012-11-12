Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Из-за браконьеров цены на краба рухнули
Поставки камчатских крабов, большей частью браконьерских, в августе этого года из России в Японию увеличились в 6,4 раза. Это привело к обрушению цен на них в Японии более чем на 40% по сравнению с августом прошлого года.
Как сообщил «Интерфаксу» председатель Союза дальневосточных рыбаков Дмитрий ДРЕМЛЮГА, резкий рост поставок связан с тем, что Россия и Япония на саммите АТЭС во Владивостоке заключили соглашение о противодействии ННН-промыслу (незаконный, нерегулируемый, несообщаемый промысел). «Этот документ перекроет поставки незаконной продукции из России в Японию, но, пока он не вступил в силу, браконьеры торопятся», - заявил он.
Кроме того, объемы поставок растут и потому, что Республика Корея за последние месяцы усилила меры по ограничению импорта крабов. Соглашение между РФ и Кореей о противодействии ННН-промыслу действует с конца июля этого года.
Как заявлял ранее руководитель Росрыболовства Андрей КРАЙНИЙ, Россия может лишить Японию квот на вылов рыбы в своей зоне из-за непрекращающегося браконьерства. Япония продолжает оставаться каналом для отправки российских крабов, выловленных браконьерским способом, в Корею. «Канал (браконьерской поставки российских крабов) существует: из моря в Японию, из Японии с японскими документами - в Корею, хотя все понимают, что поставляется российский краб», - заявил Андрей Крайний.
Глава Росрыболовства подчеркнул, что российскую сторону эта ситуация «категорически не устраивает».
Предполагается, что соглашение между РФ и Японией о противодействии браконьерскому промыслу вступит в силу в конце этого года. Оно, в частности, предусматривает, что японские порты должны принимать грузы только с сертификатами происхождения биоресурсов. Один экземпляр сертификата должен быть у капитана судна, второй - у администрации порта. Эти сертификаты сверяются при поступлении груза, и если совпадают, то выгрузка разрешается.
Новости тематики
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Красной рыбы становится все меньше
- "Приморская" рыба едет в Москву на всех парах
- Росрыболовство планирует с 2017 года начать прием заявок на инвестиционные квоты
- У дальневосточных рыбаков сегодня "полные сети валюты"
- Минтай на Дальневосточном бассейне хорошо пошел
- Лососевая путина в Приморье прошла с наваром
- Квотоцентризм нашел оппонентов на ВЭФ
- Северная Корея продала все права на вылов рыбы в своей зоне Китаю
Новости раздела
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Туристическая отрасль Сахалина набирает обороты
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- Водителей могут лишить водительского удостоверения из-за простых болтов
- Дарькин начал экономить
- Неопознанный самолет нарушил воздушное пространство России в Приморье