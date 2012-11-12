Из-за браконьеров цены на краба рухнули

Поставки камчатских крабов, большей частью браконьерских, в августе этого года из России в Японию увеличились в 6,4 раза. Это привело к обрушению цен на них в Японии более чем на 40% по сравнению с августом прошлого года.

Как сообщил «Интерфаксу» председатель Союза дальневосточных рыбаков Дмитрий ДРЕМЛЮГА, резкий рост поставок связан с тем, что Россия и Япония на саммите АТЭС во Владивостоке заключили соглашение о противодействии ННН-промыслу (незаконный, нерегулируемый, несообщаемый промысел). «Этот документ перекроет поставки незаконной продукции из России в Японию, но, пока он не вступил в силу, браконьеры торопятся», - заявил он.

Кроме того, объемы поставок растут и потому, что Республика Корея за последние месяцы усилила меры по ограничению импорта крабов. Соглашение между РФ и Кореей о противодействии ННН-промыслу действует с конца июля этого года.

Как заявлял ранее руководитель Росрыболовства Андрей КРАЙНИЙ, Россия может лишить Японию квот на вылов рыбы в своей зоне из-за непрекращающегося браконьерства. Япония продолжает оставаться каналом для отправки российских крабов, выловленных браконьерским способом, в Корею. «Канал (браконьерской поставки российских крабов) существует: из моря в Японию, из Японии с японскими документами - в Корею, хотя все понимают, что поставляется российский краб», - заявил Андрей Крайний.

Глава Росрыболовства подчеркнул, что российскую сторону эта ситуация «категорически не устраивает».

Предполагается, что соглашение между РФ и Японией о противодействии браконьерскому промыслу вступит в силу в конце этого года. Оно, в частности, предусматривает, что японские порты должны принимать грузы только с сертификатами происхождения биоресурсов. Один экземпляр сертификата должен быть у капитана судна, второй - у администрации порта. Эти сертификаты сверяются при поступлении груза, и если совпадают, то выгрузка разрешается.