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На 20-30% опять грозит подорожать крупа
Последствия летней засухи, которые, как правило, воспринимаются как сугубо крестьянское дело, уже в скором времени может ощутить большинство россиян. Цены на гречку, пшено, геркулес, горох, перловую и манную крупу могут вырасти в среднем на 20-30 процентов, прогнозируют эксперты аграрного рынка. Об этом пишет «РГ».
И добавляют, что еще одной причиной повышения цен могут стать активные поставки российского продовольствия за границу. Правда, прогнозы экспертов по поводу того, какие именно крупы окажутся в лидерах подорожания, разделились.
Особенно значительным ожидается рост цен на пшено, полагает заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина ГЛАЗУНОВА. Площади проса, объясняет она, были в 2012 году на историческом минимуме. То есть его урожай в любом случае был бы небольшим. Но, кроме того, в зоне роста окажутся гречка, геркулес, горох, перловка, полагает собеседница «РГ».
Основной причиной возможного повышения цен на крупы вИКАР называют неблагоприятные погодные условия.
Зима отличилась крепкими морозами, а весна и лето - засухой во многих регионах страны. В результате потери части урожая большинства сельскохозяйственных культур, которые используются в производстве круп, а также снижения качества зерна в период вегетации и уборки эксперты ожидают рост потребительских цен.
О возможном росте цен на пшено, горох, муку и манную крупу «РГ» сообщил и исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли Илья БЕЛОНОВСКИЙ. Уже сейчас на повышение стоимости некоторых круп жалуются поставщики торговых сетей. Правда, это не значит, что цены резко поднимутся в розничной торговле, успокаивает Илья Белоновский. «Мы будем за этим следить», - пообещал представитель ритейла.
Он, кстати, не разделяет мнения о возможном повышении цен на гречку. Более того, стабильные цены на гречку и рис, по его мнению, сгладят общую ситуацию на розничном рынке. «Большинство россиян отдают предпочтение именно этим крупам, а не, скажем, пшену и гороху, которые могут подорожать», - считает эксперт.
Между тем, помимо засухи, есть еще один фактор возможного повышения розничных цен - активный экспорт сельхозкультур, в частности, пшеницы, ячменя, гороха и риса. Например, с начала этого года Россия продала за границу уже 172 тысячи тонн риса. А до конца года может быть вывезено еще 50-70 тысяч тонн. Для сравнения в прошлом году Россия экспортировала 153 тысячи тонн, включая крупу и сырец.
По мнению Ирины Глазуновой, рост экспортных поставок связан с рядом факторов. «Высокое предложение российского риса и ослабление курса рубля относительно доллара способствовали повышению ценовой конкурентоспособности нашего риса на мировом рынке», - пояснила эксперт. Кроме того, в 2010-2012 годах заметно снизился экспорт риса из Египта, где выращивают такой же, как и в России, короткозерный рис. Свою роль сыграло и то, что в последние годы заметно выросло качество российского риса. Наши аграрии стали выращивать больше новых прогрессивных сортов, их продукция стала более востребованной на мировых рынках.
На рост экспортных поставок влияет и то, что из-за засухи, которая негативно сказалась на урожае зерна в ряде стран, импортеры стремятся еще в начале сезона сформировать запасы, чтобы застраховаться от дальнейшего роста цен. Сейчас Египет активно закупает нашу пшеницу, а Турция - рис. «Однако в начале 2013 года ситуация может измениться. Египет с 1 октября отменил свой запрет на экспорт риса, действовавший с 2008 года из-за нестабильной внутриполитической обстановки. Неизвестно по каким ценам эта страна теперь будет предлагать сырец и крупу», - рассказала Глазунова.
Кстати, в октябре правительство РФ может запустить механизм зерновых интервенций, сообщил замглавы Минэкономразвития Андрей КЛЕПАЧ.
Такая мера рассматривается для того, чтобы снизить давление на инфляцию со стороны цен на зерно, пояснил он журналистам в кулуарах ежегодного форума крупного бизнеса. И предупредил, что не исключает разгона инфляции в октябре.
Впрочем, пока, по словам Клепача, министерство рассчитывает, что рост потребительских цен в этом месяце окажется на сентябрьском уровне - то есть не более 0,5-0,6%.
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