Приморский производитель угостил японцев колбасой

В Японии поставлена первая партия колбасных изделий приморского производства

Компания «Ратимир» начала завоевание мясного рынка Японии с поставок колбасных изделий, на очереди начало поставок приморской говядины (без квоты). До этого продукция популярной марки присутствовала на рынке Китая, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«При организационном содействии торгового представительства России в Японии поставлена первая партия российских колбасных изделий производства «Ратимир», - сообщается в материалах Минэкономразвития. Торгпредство поспособствовало установлению контакта компании с японской Astra Ltd., а также с рядом других японских партнеров, заинтересованных в импорте российской мясной продукции.

Традиционно японские стандарты качества и требования к безопасности считаются одними из самых строгих в мире. Поэтому для Приморья это является отличным показателем премиального качества колбасных изделий и мясных продуктов. Привлечь внимание к своей продукции компании удалось на одной из крупнейших выставок в Токио Foodex Japan 2017.

Соглашение о разрешении экспорта в Японию российской термически обработанной мясной продукции было подписано во время визита в декабре 2016 года президента России в Японию. Помимо ООО «Ратимир» инспекцию японских ветеринарных специалистов успешно прошло ООО «Мираторг-Запад».

«Компании «Ратимир» из Владивостока и «Мираторг-Запад» из Калининграда могут и готовы сегодня поставлять говядину, уже согласована в первую очередь поставка птицы. Мы считаем, что поставки начнутся со второго полугодия, это поставки без квоты», - заявлял заместитель министра сельского хозяйства РФ Евгений ГРОМЫКО еще в конце апреля.

Он отмечал, что поставки говядины и птицы в Японию могут расширить взаимные поставки между странами в будущем. «У нас (России. – газета «Золотой Рог») не было поставок в Японию никогда, мы делаем это впервые, японцы тоже, поэтому это подразумевает расширение взаимных поставок», - сказал Громыко. Министерство надеется на расширение японских поставок пивной говядины для ресторанов и другой сельскохозяйственной продукции,

Другим перспективным рынком для приморских мясопроизводителей является Китай. 1 июля 2016 года Пекин снял запрет на поставки говядины, мяса птицы и субпродуктов из России. Однако это не означает разрешения на начало поставок. Следующим этапом должна стать оценка китайскими специалистами внутренней системы контроля в России. Только после этого Поднебесная сможет открыть свой рынок для конкретных российских предприятий.

Ранее сообщалось, что Россия планирует начать экспорт продовольствия в Китай через интернет. Сообщалось, что стороны создадут интернет-площадку на JD.com, которая будет торговать продуктами питания категории fresh. JD.com поможет участникам новой площадки — российским продавцам - с логистикой и маркетингом, а подконтрольный ВЭБу Российский экспортный центр (РЭЦ) разработает меры поддержки экспортеров.

Владимир ПУТИН во время «Прямой линии» заявил, что договорится с китайской стороной по поводу открытия их рынка для российских производителей свинины и мяса птицы. Как отмечал ранее президент АПХ «Мираторг» Виктор ЛИННИК, «как только будет решен вопрос о поставках в КНР на уровне переговоров руководителей двух стран, то мы Китай сразу откроем как рынок». По мнению президента «Мираторга», «мы обречены на поставки китайцам рано или поздно».

ГК «Русагро», реализующая в Приморском крае крупный аграрный проект, планирует на его первом этапе заместить на дальневосточном рынке импортную свинину и мясо из центральных регионов. Следующий этап предусматривает экспорт.

По оценке «Русагро», мясной рынок Дальнего Востока на 75% зависит от поставок из других регионов. «Структура рынка демонстрирует достаточно слабую конкуренцию, где пять ведущих игроков производят 14 тыс. тонн свинины в живом весе в год», - говорится в материалах компании.

По словам основного владельца «Русагро» Вадима МОШКОВИЧА, дальнейшие инвестиции компании в проект нацелены на расширение производства до 300-400 тыс. тонн свинины в год и на экспорт, прежде всего в Китай.

Однако, отметил он, существенным ограничителем экспорта является эпизоотическая ситуация внутри страны, распространение опасных заболеваний животных. «Бизнес бьет во все колокола, государству пока не удалось решить эту проблему, - заявил он. - А без этого можно потерять инвестиции, вложенные в отрасль».

Производственная площадка «Русагро» по производству свинины располагается в Михайловском районе Приморского края на территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский». Планируется построить свинокомплексы на 65 тыс. тонн свинины, комбикормовый завод мощностью 300 тыс. тонн в год и зернохранилище на 60 тыс. тонн. Кроме того, планируется ввести убойное производство мощностью 550 тыс. голов в год. Инвестиции в свиноводческую часть проекта составляют 31 млрд рублей. Проект по производству свинины реализуется в рамках программы проектного финансирования. Кредитором является Альфа-Банк.