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Южная Корея вспомнила про газопровод из Приморья через КНДР

12 Июля 2017, 11:19 | Дальний Восток

Новый глава Южной Кореи МУН Чжэ Ин пообещал всячески продвигать проект строительства Транскорейского газопровода, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Ранее только северокорейская часть проекта оценивалась в $2,5 млрд. По самым скромным оценкам, Пхеньян мог бы получать с проекта до $100 млн в год, что помогло бы ему перестроить свою экономику.

В свою очередь, приход больших объемов российского газа может понизить цены на «голубое топливо» в Южной Корее на треть. Сегодня Южная Корея – второй по величине импортер природного газа в мире, но весь этот газ доставляется танкерами.

Идею возведения корейского газопровода неоднократно рассматривали во время сближения Сеула и Пхеньяна более 10 лет назад с тем, чтобы через северокорейскую территорию поставлять газ в Южную Корею. Однако из-за угрозы нестабильности на Корейском полуострове она так и не была реализована.

Еще в 2011 году «Газпром» и южнокорейская компания KOGAS (через российскую «дочку» ООО «Когаз Восток» владеет 2% акций АО «Приморский газ») подписали дорожную карту по реализации проекта поставок газа в Республику Корея по газопроводу, особое внимание уделялось поставкам через территорию КНДР. Общая протяженность газопровода оценивалась в 1,1 тыс. километров в случае, если будет выбран самый короткий маршрут, из них 700 километров - через Северную Корею.

Олег КЛИМЕНКО, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: мун чжэ ин  КНДР  газопровод  Сеул  танкер  импортер  ким чен ын  Корея  пхеньян  СПГ 



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