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Южная Корея вспомнила про газопровод из Приморья через КНДР
Новый глава Южной Кореи МУН Чжэ Ин пообещал всячески продвигать проект строительства Транскорейского газопровода, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Ранее только северокорейская часть проекта оценивалась в $2,5 млрд. По самым скромным оценкам, Пхеньян мог бы получать с проекта до $100 млн в год, что помогло бы ему перестроить свою экономику.
В свою очередь, приход больших объемов российского газа может понизить цены на «голубое топливо» в Южной Корее на треть. Сегодня Южная Корея – второй по величине импортер природного газа в мире, но весь этот газ доставляется танкерами.
Идею возведения корейского газопровода неоднократно рассматривали во время сближения Сеула и Пхеньяна более 10 лет назад с тем, чтобы через северокорейскую территорию поставлять газ в Южную Корею. Однако из-за угрозы нестабильности на Корейском полуострове она так и не была реализована.
Еще в 2011 году «Газпром» и южнокорейская компания KOGAS (через российскую «дочку» ООО «Когаз Восток» владеет 2% акций АО «Приморский газ») подписали дорожную карту по реализации проекта поставок газа в Республику Корея по газопроводу, особое внимание уделялось поставкам через территорию КНДР. Общая протяженность газопровода оценивалась в 1,1 тыс. километров в случае, если будет выбран самый короткий маршрут, из них 700 километров - через Северную Корею.
Олег КЛИМЕНКО, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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