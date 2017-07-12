Приморье не дождалось дешевого киловатта

Тарифы на электроэнергию для промпотребителей на Дальнем Востоке с 1 июля 2017 года снижены до среднероссийского уровня - 3,71 рубля за 1 кВт.ч. При этом Приморский край от громко звучащего нововведения ничего не получает: тарифы в регионе и без того близки к «средней температуре» по стране, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Снижение будет обеспечено за счет надбавки к тарифу на оптовом рынке в других регионах РФ, что в целом позволит ДФО получить субсидию на снижение тарифа в 27,3 млрд рублей в 2017 году. При этом тарифы пересматриваются регионами не только на второе полугодие текущего года, но и за первое полугодие, так, чтобы средний тариф за год стал равным среднероссийскому.

Механизм снижения тарифов предполагает, что к ценам продажи мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности с июля начинает применяться надбавка, которая будет перечисляться на специальный счет ПАО «РусГидро» (управляет энергетикой Дальнего Востока). Механизм выравнивания тарифов обеспечит сбор средств для компенсации тарифной разницы - надбавки к тарифам - с ценовых зон оптового рынка и ее перераспределение в бюджеты регионов Дальнего Востока, которые, в свою очередь, доведут надбавку до гарантирующих поставщиков. Средства надбавки будут направлены регионами энергокомпаниям на компенсацию разницы между экономически обоснованными и отпускными тарифами для потребителей.

Механизм субсидирования тарифов рассчитан на три года и призван стимулировать развитие регионов Дальнего Востока с изолированными энергосистемами.

Отметим, что пока за рамками обсуждения новой схемы формирования тарифов на Дальнем Востоке остается невидимой одна проблема.

«В тарифе есть несколько составляющих, пока мы говорим об одной составляющей – это генерация электроэнергии. Но есть еще затраты на транспорт электроэнергии, то есть затраты, которые формируются за счет передачи электроэнергии из точки «А» в точку «Б». С учетом протяженности дальневосточных сетей эти затраты весьма существенны, и в целом в дальневосточном тарифе они занимают до трети, - говорит гендиректор АО «ДВЭУК» Дмитрий СЕЛЮТИН. - Вот придуман механизм, недоработан, много неясностей, но придуман, - компенсации доходов генераций. При этом не придуман пока механизм, каким образом на Дальнем Востоке снизить затраты на транспорт электроэнергии. Здесь рецепт, кстати говоря, проще, и он состоит в том, чтобы «Федеральная сетевая компания» (ФСК), которая занимается передачей электроэнергии, как говорят энергетики, по «высокой стороне», это сети 220 и выше, приходила на новые и новые территории Дальнего Востока. Это не очень актуально для Приморья, которое практически полностью покрыто Объединенной энергосистемой Востока, это актуально в первую очередь для самого большого субъекта Российской Федерации – Республики Саха (Якутия), где затраты на транспорт электроэнергии в пять раз выше, чем в среднем по РФ».