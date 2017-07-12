Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморье не дождалось дешевого киловатта
Тарифы на электроэнергию для промпотребителей на Дальнем Востоке с 1 июля 2017 года снижены до среднероссийского уровня - 3,71 рубля за 1 кВт.ч. При этом Приморский край от громко звучащего нововведения ничего не получает: тарифы в регионе и без того близки к «средней температуре» по стране, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Снижение будет обеспечено за счет надбавки к тарифу на оптовом рынке в других регионах РФ, что в целом позволит ДФО получить субсидию на снижение тарифа в 27,3 млрд рублей в 2017 году. При этом тарифы пересматриваются регионами не только на второе полугодие текущего года, но и за первое полугодие, так, чтобы средний тариф за год стал равным среднероссийскому.
Механизм снижения тарифов предполагает, что к ценам продажи мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности с июля начинает применяться надбавка, которая будет перечисляться на специальный счет ПАО «РусГидро» (управляет энергетикой Дальнего Востока). Механизм выравнивания тарифов обеспечит сбор средств для компенсации тарифной разницы - надбавки к тарифам - с ценовых зон оптового рынка и ее перераспределение в бюджеты регионов Дальнего Востока, которые, в свою очередь, доведут надбавку до гарантирующих поставщиков. Средства надбавки будут направлены регионами энергокомпаниям на компенсацию разницы между экономически обоснованными и отпускными тарифами для потребителей.
Механизм субсидирования тарифов рассчитан на три года и призван стимулировать развитие регионов Дальнего Востока с изолированными энергосистемами.
Отметим, что пока за рамками обсуждения новой схемы формирования тарифов на Дальнем Востоке остается невидимой одна проблема.
«В тарифе есть несколько составляющих, пока мы говорим об одной составляющей – это генерация электроэнергии. Но есть еще затраты на транспорт электроэнергии, то есть затраты, которые формируются за счет передачи электроэнергии из точки «А» в точку «Б». С учетом протяженности дальневосточных сетей эти затраты весьма существенны, и в целом в дальневосточном тарифе они занимают до трети, - говорит гендиректор АО «ДВЭУК» Дмитрий СЕЛЮТИН. - Вот придуман механизм, недоработан, много неясностей, но придуман, - компенсации доходов генераций. При этом не придуман пока механизм, каким образом на Дальнем Востоке снизить затраты на транспорт электроэнергии. Здесь рецепт, кстати говоря, проще, и он состоит в том, чтобы «Федеральная сетевая компания» (ФСК), которая занимается передачей электроэнергии, как говорят энергетики, по «высокой стороне», это сети 220 и выше, приходила на новые и новые территории Дальнего Востока. Это не очень актуально для Приморья, которое практически полностью покрыто Объединенной энергосистемой Востока, это актуально в первую очередь для самого большого субъекта Российской Федерации – Республики Саха (Якутия), где затраты на транспорт электроэнергии в пять раз выше, чем в среднем по РФ».
Олег КЛИМЕНКО, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Приморье не дождалось дешевого киловатта
- Дешевый свет включается не сразу
- Якутия продвигает бесплатные "бриллиантовые туры"
- В Якутии построили крупнейшую солнечную электростанцию за Полярным кругом
- Масштабная энергостройка на Дальнем Востоке идет по плану
- 18-я международная конференция и выставка "Нефть и газ Сахалина" пройдет в сентябре
- Китай недобрал дальневосточной электроэнергии
- Электроэнергия с Сахалина может уйти в Японию
- Дальний Восток - самый перспективный в России регион для развития возобновляемых источников энергии
- До конца 2014 года в Якутии появятся еще три солнечные станции
Новости раздела
- Приморье не дождалось дешевого киловатта
- Энергобонусы обошли Приморье стороной
- "Приморская" рыба едет в Москву на всех парах
- Третий DHC-6 из парка "Авроры" получил имя
- В авиакомпании "Аврора" уже лето
- В Москву можно слетать за смешные деньги
- На гигантском кладбище кораблей в Бангладеш найдены суда из Приморья (фото)
- Дешевый свет включается не сразу
- "Почта России" будет возить почту между Москвой и Владивостоком собственными самолетами
- Владивосток попал в десятку самых популярных среди иностранцев городов России
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- 2018-й станет "перекрёстный годом" России и Японии
- Новая ТОР "Южные Курилы" будет создана на Дальнем Востоке
- Общероссийский конгресс инженеров пройдет в Хабаровском крае в сентябре
- Восточный нефтегазовый форум работает во Владивостоке
- Туристический бизнес на Дальнем Востоке получит налоговые льготы
- 150 рыбодобывающих организаций Хабаровского края вышли на лососевую путину
- Новый морской терминал заработает на Дальнем Востоке через год
- В Хабаровском крае приступает к работе новая золотоизвлекательная фабрика
- В Магадане на "Майнекс-2017" собрались компании мирового уровня
- Еще одна южнокорейская авиакомпания осенью начнет выполнять полеты из Владивостока в Сеул