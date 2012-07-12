Камчатка определила перспективы рыбной отрасли

Долгосрочная краевая целевая программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2013-2015 годы» принята на заседании правительства края.

Основными задачами программы определены развитие берегового рыбоперерабатывающего комплекса, кадрового потенциала, повышение эффективности государственного управления в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.

В рамках ее реализации планируется создать условия для обновления рыбопромыслового флота, строительства и модернизации береговых перерабатывающих производств, увеличения объема, расширения ассортимента, внедрения инновационных технологий переработки рыбной продукции, а также роста поставок высококачественной рыбопродукции на внутренний рынок России. Реализация мероприятий программы позволит сохранить долю рыбохозяйственного комплекса в общем объеме промышленного производства в Камчатском крае на уровне 55%, сохранить объем производства рыбной продукции на уровне 730 тыс. тонн.

«Дальневосточный капитал».