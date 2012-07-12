Реален ли заработок в интернете

Все больше людей в последнее время задается вопросом о том, можно заработать в интернете реальные деньги или нет. Хотелось бы поделиться собственными мыслями на сей счет.

Во-первых, интернет – это место, где на одном маленьком мониторе концентрируется все многообразие мира. Чем бы вы не интересовались, какие бы проблемы в жизни у вас не возникли, щелкая по клавишам и открывая перед собой различные соответствующие сайты, вы обязательно отыщите решение или, по крайней мере, получите совет. А еще, несмотря на критику в плане «задержки развития реального общения» между людьми, по моему мнению, именно мировая паутина сплачивает индивидуумов, помогая каждому человеку «подобрать» хоть и для начала виртуального друга с аналогичными интересами, пристрастиями и хобби в жизни.

Заработок в интернете во многом схож с реальностью. Как и в жизни, для того чтобы заработать деньги, вам действительно придется много и хорошо трудиться. Здесь срабатывает одно основное правило: бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Помните, что в большинстве своем интернет-игры на деньги, предложения участия в различных денежных пирамидах, розыгрыши лотерей, призов и тому подобное – ни что иное, как лохотрон.

Итак, если вы решили подзаработать денег в интернете, прежде всего, вам понадобится такое обязательное условие как свободное время, а также, последнее по списку, но не по значению, трудолюбие. Далее, избираем наиболее приемлемый для себя способ заработка, коих уйма. Затем, выполнив условия заказчика, получаем электронные деньги на свой предварительно созданный электронный кошелек, переводим их на вашу прикрепленную к интернету банковскую карту, ждем дня три и идем тратить. Механизм, как видно, не сложен.

Хочется более подробно остановиться на таком способе виртуальной работы, как заработок на форуме.

Суть ее довольно проста и заключается в том, что после регистрации на том или ином сайте вы заходите на его форум, где выбираете наиболее подходящую для себя тему и оставляете там сообщения. Для того чтобы вам зачислилась оплата, такие сообщения должны содержать определенное количество знаков и строго соответствовать теме. В большинстве своем они содержат ответы на разнообразные вопросы. И чем больше сообщений вы напишите, тем, соответственно, больше вы заработаете. Больших денег вы, конечно, не получите, но, по крайней мере, ознакомитесь с принципом такой работы. Бесспорным плюсом является также то, что вы узнаете много нового и интересного, общаясь с разными людьми.

И все же хотелось бы предостеречь вас еще раз и порекомендовать иметь дело только с проверенными сайтами, возможно, с теми, где уже успешно работают ваши друзья, знакомые или знакомые знакомых…