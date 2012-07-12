Системному оператору Единой энергосистемы России – 10 лет

17 июня 2012 года исполнилось 10 лет Системному оператору – компании, осуществляющей уникальную электроэнергетическую функцию – оперативно-диспетчерское управление Единой энергосистемой России.

По российскому законодательству, эта функция выполняется компанией единолично, причем команды диспетчеров Системного оператора, отдаваемые ими на генерирующие и сетевые объекты, а также крупным потребителям, обязательны для исполнения. На Дальнем Востоке Системный оператор представлен четырьмя своими филиалами: Амурским, Приморским и Хабаровским региональными диспетчерскими управлениями, а также Объединенным диспетчерским управлением энергосистемами Востока.

Особая функция

В ходе масштабного реформирования электроэнергетики, предполагавшего разделение ОАО РАО «ЕЭС России» на генерирующие, сетевые и сбытовые компании, одной из важнейших задач было обеспечение надежного оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России для сохранения непрерывности и стабильности процессов производства, передачи и потребления электроэнергии. Для реализации этой функции из состава РАО в первую очередь выделили специализированную инфраструктурную компанию ОАО «Системный оператор – Центральное диспетчерское управления Единой энергетической системы» (позднее переименовано в ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы»).

Формировать новую компанию, способную надежно управлять энергосистемой в условиях перестройки системы отношений в отрасли, пришлось на месте структур оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сформированных еще при Советском Союзе. На тот момент они представляли собой подчиненные РАО «ЕЭС России» Центральное диспетчерское управление и семь объединенных диспетчерских управлений. На региональном уровне функции управления энергосистемами выполняли несколько десятков центральных диспетчерских служб АО-энерго, административно подчиненных руководству компаний. Старая система могла работать в условиях командно-административного управления в отрасли, однако она не способна была выполнять функции в постреформенной энергосистеме, определяющую роль в которой стали играть экономические механизмы взаимодействия между всеми субъектами.

Основной функцией Системного оператора стало технологическое управление электроэнергетическими режимами ЕЭС России. Впервые в истории отечественной энергетики эта важнейшая функция была поручена специализированной организации, независимой от интересов других субъектов отрасли. Гарантией такой независимости Системного оператора стало сохранение 100% уставного капитала компании в государственной собственности и запрет на ведение любой коммерческой деятельности.

За десять лет работы функционал Системного оператора существенно расширился за счет задач, решение которых необходимо для качественного выполнения основной функции. Это прогнозирование объема производства и потребления электроэнергии, на основе которого формируются основополагающие документы по развитию ЕЭС и региональных энергосистем, обеспечение технологической инфраструктуры работы рынков электроэнергии и мощности, участие в осуществлении контроля за техническим состоянием энергообъектов и расследовании причин крупных энергетических аварий и др.

Системный оператор на Дальнем Востоке

Три филиала ОАО «СО ЕЭС» на Дальнем Востоке управляют региональными энергосистемами: Приморского края – Приморское РДУ, Хабаровского края и ЕАО – Хабаровское РДУ, Амурской области и южного энергорайона Республики Саха (Якутия) – Амурское РДУ. Четвертый филиал – Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Востока – занимает более высокий уровень в иерархии оперативно-диспетчерского управления и отвечает за всю Объединенную энергосистему (ОЭС) Востока, в которую входят все указанные региональные энергосистемы.

Операционная зона Системного оператора на Дальнем Востоке в ближайшие годы должна расшириться за счет западного и центрального энергорайонов Якутии, которые в 2015 году планируется присоединить к ОЭС Востока по линиям 220 кВ Олекминск – Нижний Куранах и Нижний Куранах – Томмот – Майя. После установления электрических связей с западным и центральным энергорайонами Республики Саха (Якутия) оперативно-диспетчерское управление энергосистемой региона перейдет от Якутскэнерго к Системному оператору.

Филиалы ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Востока и Амурское ОДУ уже сегодня начали готовиться к присоединению новых энергорайонов. В настоящее время ведется сбор информации об их электроэнергетических режимах. В ближайшее время специалисты компании начнут участвовать в разработке схем и программ развития энергетики Якутии, расследовании аварий, влияющих на системную надежность. Для этих целей руководством компании принято решение об открытии на территории Республики Саха (Якутия) представительства Системного оператора.

Вызовы роста

На пресс-конференции, посвященной 10-летию Системного оператора, председатель правления Борис АЮЕВ назвал рост энергопотребления одним из главных вызовов, стоящих перед энергетиками.

«Рост потребления носит как локальный характер – в регионах, где появляются новые мощные производства, так и общероссийский – благодаря росту экономики России и увеличению количества и мощности электрических приборов, в том числе бытовых. Эффективное управление энергосистемой в условиях постоянного роста потребления электроэнергии и мощности требует столь же постоянного развития энергосистемы: и в плане строительства новых энергоблоков, и в плане развития электрических сетей», – пояснил Борис Аюев.

Дальний Восток не стоит в стороне от общей тенденции, характерной для всей России. Так, за первые пять месяцев 2012 года энергопотребление ОЭС Востока составило 14 354 млн кВтч, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший прирост потребления электроэнергии за пять месяцев 2012 года относительно аналогичного периода 2011 года наблюдается в Южно-Якутском энергорайоне и Амурской области – на уровне 7,2% и 5,5% соответственно. Высокая динамика роста в этих регионах на сегодняшний день полностью покрывается значительными резервами мощности, сконцентрированными в западной части ОЭС Востока.

В то же время на отдельных территориях Дальнего Востока и прилегающей восточной части Сибири в настоящее время интенсивно формируются новые точки роста потребления электроэнергии. Сейчас эти районы в большинстве случаев не соединены с Единой энергосистемой. Рост спроса в этих динамично развивающихся районах повышает требования к надежности электроснабжения потребителей. Значит, в этих направлениях должна развиваться энергосистема. Отсюда и возникли уже упомянутые планы по развитию электрических связей между этими территориями и присоединению их к Единой энергосистеме.

Еще один серьезный вызов для дальневосточных энергетиков – рост потребления электрической энергии в Приморском крае – самом населенном и экономически развитом регионе на Дальнем Востоке. Потребление в регионе за первые пять месяцев 2012 по отношению к аналогичному периоду 2011 года выросло на 3,4%, и это достаточно серьезное повышение для Приморья, входящего в перечень регионов с высокими рисками нарушения электроснабжения потребителей. Большая часть производства и крупные населенные пункты региона сконцентрированы на юге края. Сейчас собственной генерацией этого энергорайона возможно покрыть только половину потребляемой там мощности. Дефицит генерации покрывается за счет перетока мощности от Приморской ГРЭС, расположенной на севере края. При этом сечение Приморская ГРЭС – юг Приморского края – самое загруженное в ОЭС Востока. Поэтому любое отключение одной из линий 500 кВ этого сечения в большинстве случаев приводит к отключениям потребителей на юге Приморья.

Системная работа на перспективу

Ситуация на юге Приморья и в других энергорайонах ОЭС Востока, где также есть «узкие места», постоянно анализируются специалистами Системного оператора и прорабатываются приоритетные варианты повышения надежности электроснабжения потребителей. Предложения согласуются и включаются в инвестиционные программы энергетических компаний, которые в дальнейшем их будут реализовывать, а затем включаются в разрабатываемые на 5 лет схемы и программы развития электроэнергетики регионов и схему и программу развития ЕЭС России, разрабатываемые на 7 лет вперед.

Мероприятия по ликвидации «узких мест» в ОЭС Востока, разработанные Системным оператором, уже включены в действующие схемы и программы. Так, список мер по повышению надежности энергосистемы Приморского края включает строительство ОАО «ФСК ЕЭС» подстанции 500 кВ Лозовая в комплексе с двумя линиями 500 кВ Владивосток – Лозовая и Лозовая – Чугуевка-2, что приведет к замыканию электросетевого кольца 500 кВ на территории Приморского края. Это существенно повысит максимально допустимый переток в сечении Приморская ГРЭС – юг Приморского края. Однако ситуацию в Приморье будет трудно исправить одним лишь строительством магистральных сетей. Требуются и новые объекты генерации, без ввода которых уже в 2014 году невозможно будет полностью покрыть растущее электропотребление юга региона. Наиболее обсуждаемые на сегодняшний день варианты строительства генерации – это газо-турбинные установки на площадке центральной пароводяной бойлерной во Владивостоке, а также две ТЭЦ – в Уссурийске и Находке.

Кроме того, необходима широкомасштабная реконструкция распределительных сетей на юге Приморского края.

Другой важнейшей проблемой дальневосточной энергетики является высокая степень износа генерирующих мощностей. Возраст некоторых станций превышает 50 лет. До 2018 года планируется демонтаж части оборудования Комсомольской ТЭЦ-2, Артемовской ТЭЦ, Владивостокской ТЭЦ-2, Хабаровской ТЭЦ-1 и полная консервация Майской ГРЭС. Замещение этих генерирующих мощностей современным эффективным и экономичным оборудованием – первоочередная задача как субъектов электроэнергетики, так и Системного оператора.

Александр ЗУБОВ, «Дальневосточный капитал».