Страховщики опасаются, что расширение защиты прав потребителей подорвет рынок

12 июля, ZRPRESS. Если Госдума согласится со всеми дополнительными мерами защиты прав клиентов страховых компаний, это станет для российского рынка розничного страхования шоковой терапией. Об этом 11 июля в ходе пресс-конференции "Рынок розничного страхования в 2011-2012 годах: цена доверия", сообщил генеральный директор агентства Дмитрий Гришанков, ришет корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

В настоящий момент Госдума обсуждает целый ряд законодательных инициатив, направленных на защиту прав страхователей. В их числе:

- введение штрафов за задержку выплаты,

- распространение действия закона о защите прав потребителей на страхование в части, не урегулированной специальными страховыми законами,

- раскрытие отчетности страховых компаний, информации о результатах их проверок ФСФР и выданных им предписаний.

"Принятие мер по защите прав застрахованных станет шоковой терапией для страхового рынка. - считает Гришанков. - Страховые компании потеряют важный инструмент управления ликвидностью. В случае начала кризиса розничные страховщики не смогут безнаказанно задерживать выплаты или не платить по спорным случаям, так как за этим сразу последуют публикации числа жалоб на сайте ФСФР, штрафы, резкий рост судебных разбирательств. Принятие этих мер еще больше осложнит положений компаний, работающих в условиях ужесточения конкуренции, высокой волатильности рынка и на грани фола по достаточности резервов. Следствием этого может стать рост числа банкротств страховых компаний и невыплат по страховым случаям".

Страховые компании, в числе прочего, опасаются, что распространение на них закона о защите прав потребителей вызовет рост числа спорных выплат (случаев мошенничества со стороны страхователей), а право накладывать штрафы не в судебном порядке, а непосредственно регулятором может повлечь за собой злоупотребления.

Отметим, что доля добровольного спроса на страхование за последние годы существенно не меняется, рынок растет лишь за счет вмененных видов - автострахования и банковских страховок при выдаче кредита.

«Золотой Рог».