Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Страховщики опасаются, что расширение защиты прав потребителей подорвет рынок
12 июля, ZRPRESS. Если Госдума согласится со всеми дополнительными мерами защиты прав клиентов страховых компаний, это станет для российского рынка розничного страхования шоковой терапией. Об этом 11 июля в ходе пресс-конференции "Рынок розничного страхования в 2011-2012 годах: цена доверия", сообщил генеральный директор агентства Дмитрий Гришанков, ришет корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.
В настоящий момент Госдума обсуждает целый ряд законодательных инициатив, направленных на защиту прав страхователей. В их числе:
- введение штрафов за задержку выплаты,
- распространение действия закона о защите прав потребителей на страхование в части, не урегулированной специальными страховыми законами,
- раскрытие отчетности страховых компаний, информации о результатах их проверок ФСФР и выданных им предписаний.
"Принятие мер по защите прав застрахованных станет шоковой терапией для страхового рынка. - считает Гришанков. - Страховые компании потеряют важный инструмент управления ликвидностью. В случае начала кризиса розничные страховщики не смогут безнаказанно задерживать выплаты или не платить по спорным случаям, так как за этим сразу последуют публикации числа жалоб на сайте ФСФР, штрафы, резкий рост судебных разбирательств. Принятие этих мер еще больше осложнит положений компаний, работающих в условиях ужесточения конкуренции, высокой волатильности рынка и на грани фола по достаточности резервов. Следствием этого может стать рост числа банкротств страховых компаний и невыплат по страховым случаям".
Страховые компании, в числе прочего, опасаются, что распространение на них закона о защите прав потребителей вызовет рост числа спорных выплат (случаев мошенничества со стороны страхователей), а право накладывать штрафы не в судебном порядке, а непосредственно регулятором может повлечь за собой злоупотребления.
Отметим, что доля добровольного спроса на страхование за последние годы существенно не меняется, рынок растет лишь за счет вмененных видов - автострахования и банковских страховок при выдаче кредита.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Страховщики считают наводнение на Дальнем Востоке одним из самых дорогостоящих
- На Дальнем Востоке страховщики начали работать по "большой воде"
- На Дальнем Востоке региональных страховщиков становится меньше
- Страховые компании уже наелись убытков
- Страхование нужно всем!
- Жизнь россиянина подорожает
- Владельцам недвижимости предложат вернуться в социализм
- Хозяевам вредных производств навяжут повышенную страховку
- Владельцам недвижимости грозит обязательная страховка
- Страховщики опасаются, что расширение защиты прав потребителей подорвет рынок
Новости раздела
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- В Приморье появится канатная дорога
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Положили с "Радиоприбором"