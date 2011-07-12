Отвод земель должен стать прозрачным

По данным федерального органа статистики, приморская недвижимость стабильно дороже недвижимости Республики Саха (Якутия), которая по специфике природных условий заметно более проблемна для строителей, чем Приморье.

Это заметно по показателям себестоимости строительства: 33 900 рублей для Приморского края против 40 148 рублей для Якутии – то есть в нашем случае цена продажи выше стоимости строительства на 44,3%, а в Республике Саха – на 13,1%. И емкостью рынка это явление объяснить не получается: при сравнении центральных городов двух муниципальных образований оказывается, что по плотности населения Владивосток уступает Якутску в два раза: 1055 чел./кв. км и 2196 чел./кв. км соответственно. Сравнение уровня доходов ситуацию ни в коей мере не проясняет: среднемесячный объем начисленной заработной платы по состоянию на март 2011 года в Приморье составляет 22852,3 рублей, в Республике Саха – 30061,3 рублей.

Причины такой весомой разницы между ценами строительства и продажи недвижимости в Приморье объясняет Владимир ПРОКУРОВ, генеральный директор ООО «Аргус Арт»:

«Как правило, в стоимость реализации объекта закладываются т.н. «рисковые» деньги – которые могут составлять немалый процент от основных затрат. Не определены правила игры: на любом этапе строительства могут возникнуть административные барьеры, и причин у них может быть масса».

В числе таких причин Владимир Васильевич указал следующие особенности приморского строительства: отсутствие сводной информации по обременениям участков предполагаемого строительства, зонирование, слабо отражающее реальную картину, очень высокий фактор «личного знакомства» при оформлении документов, не всегда профессиональный подход - как со стороны инвестора, так и со стороны проектировщика к первоначальным и конечным проработкам проекта. В мировой практике проект стоит 7-15 % от СМР, у нас же - 1-2%, а дешевое качественным не бывает…

Конечно, есть надежда на улучшение ситуации – строятся новые объекты, инфраструктура города претерпевает процесс активной реконструкции в свете подготовки к саммиту АТЭС. И тем не менее, даже учитывая эту подготовку и очевидную необходимость комплексной застройки Владивостока, по объемам строительства край отстает как от уже упомянутой Якутии, так и от Саратовской области, причем особенно это отставание заметно в последние годы.

За 2010 год в крае было выдано 127 разрешений на строительство (в Якутии - 133, в Саратовской области - 255, и это при отсутствии проектов государственной важности, требующих массовой застройки).

Представители отрасли называют разные причины такого положения вещей в Приморье, и среди этих причин по количеству упоминаний с серьезным отрывом лидирует процесс согласования проектной документации и получения земельного участка под застройку.

По данным, предоставленным ООО «Индустрия-Р», средняя стоимость земельного участка под индивидуальное жилищное строительство во Владивостоке сейчас составляет 666324 рублей/100 кв. м, под коммерческое строительство – 727092 рублей/100 кв. м. При этом сам выбор участков под строительство в приморской столице невелик. По словам В.В. Прокурова, почти вся перспективная территория под жилую застройку, обозначенная на генплане города, находится в ведении лесничеств или военных структур, что явно не облегчает процессы ее оформления.

Помимо этого, развитие краевого рынка недвижимости очевидно тормозит сложность подключения возводимого объекта к инженерным сетям: на данный момент эти затраты входят в компетенцию именно застройщиков и, следовательно, в дальнейшем распределяются по квадратным метрам в составе цены продажи.