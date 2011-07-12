Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Отвод земель должен стать прозрачным
По данным федерального органа статистики, приморская недвижимость стабильно дороже недвижимости Республики Саха (Якутия), которая по специфике природных условий заметно более проблемна для строителей, чем Приморье.
Это заметно по показателям себестоимости строительства: 33 900 рублей для Приморского края против 40 148 рублей для Якутии – то есть в нашем случае цена продажи выше стоимости строительства на 44,3%, а в Республике Саха – на 13,1%. И емкостью рынка это явление объяснить не получается: при сравнении центральных городов двух муниципальных образований оказывается, что по плотности населения Владивосток уступает Якутску в два раза: 1055 чел./кв. км и 2196 чел./кв. км соответственно. Сравнение уровня доходов ситуацию ни в коей мере не проясняет: среднемесячный объем начисленной заработной платы по состоянию на март 2011 года в Приморье составляет 22852,3 рублей, в Республике Саха – 30061,3 рублей.
Причины такой весомой разницы между ценами строительства и продажи недвижимости в Приморье объясняет Владимир ПРОКУРОВ, генеральный директор ООО «Аргус Арт»:
«Как правило, в стоимость реализации объекта закладываются т.н. «рисковые» деньги – которые могут составлять немалый процент от основных затрат. Не определены правила игры: на любом этапе строительства могут возникнуть административные барьеры, и причин у них может быть масса».
В числе таких причин Владимир Васильевич указал следующие особенности приморского строительства: отсутствие сводной информации по обременениям участков предполагаемого строительства, зонирование, слабо отражающее реальную картину, очень высокий фактор «личного знакомства» при оформлении документов, не всегда профессиональный подход - как со стороны инвестора, так и со стороны проектировщика к первоначальным и конечным проработкам проекта. В мировой практике проект стоит 7-15 % от СМР, у нас же - 1-2%, а дешевое качественным не бывает…
Конечно, есть надежда на улучшение ситуации – строятся новые объекты, инфраструктура города претерпевает процесс активной реконструкции в свете подготовки к саммиту АТЭС. И тем не менее, даже учитывая эту подготовку и очевидную необходимость комплексной застройки Владивостока, по объемам строительства край отстает как от уже упомянутой Якутии, так и от Саратовской области, причем особенно это отставание заметно в последние годы.
За 2010 год в крае было выдано 127 разрешений на строительство (в Якутии - 133, в Саратовской области - 255, и это при отсутствии проектов государственной важности, требующих массовой застройки).
Представители отрасли называют разные причины такого положения вещей в Приморье, и среди этих причин по количеству упоминаний с серьезным отрывом лидирует процесс согласования проектной документации и получения земельного участка под застройку.
По данным, предоставленным ООО «Индустрия-Р», средняя стоимость земельного участка под индивидуальное жилищное строительство во Владивостоке сейчас составляет 666324 рублей/100 кв. м, под коммерческое строительство – 727092 рублей/100 кв. м. При этом сам выбор участков под строительство в приморской столице невелик. По словам В.В. Прокурова, почти вся перспективная территория под жилую застройку, обозначенная на генплане города, находится в ведении лесничеств или военных структур, что явно не облегчает процессы ее оформления.
Помимо этого, развитие краевого рынка недвижимости очевидно тормозит сложность подключения возводимого объекта к инженерным сетям: на данный момент эти затраты входят в компетенцию именно застройщиков и, следовательно, в дальнейшем распределяются по квадратным метрам в составе цены продажи.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы