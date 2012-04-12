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Как появились манипуляторы?

12 Апреля 2012, 17:05 | Дальний Восток
Толчком к появлению нового типа механизмов, который впоследствии даст начало многочисленным сборочным, сварочным и покрасочным роботам, стала атомная энергетика. Работа с радиоактивными материалами опасна для человека.


Малейшее соприкосновение с радиоактивным ураном и плутонием гарантирует летальный исход в течение нескольких дней с вероятностью в 100%. История знает массу примеров глупого или героического обращения с такими материалами, закончившимся самым печальным образом. В 1940-х годах атомная отрасль переживала настоящий научный бум. Это времена создания первой атомной бомбы (к 1945 году в США, в 1949 году в СССР), следующее десятилетие – начало использования атома в мирных целях (ледоколы и электростанции). Помимо радиоактивных веществ существует масса других материалов, обладающих опасностью для человека (инфекционных, взрывчатых, токсичных и ядовитых и т.д.).

Первые сложности

Уровень развития техники не позволял создавать и применять полностью автоматизированные устройства для работы с радиоактивными материалами (для примера, первые компьютеры весили под две сотни тонн и занимали целое здание). Поэтому инженеры нашли вполне элегантное, но для своего времени совсем нетривиальное решение – они соединили интеллект и умственные возможности человека с силой и безразличием к радиации машины.

Так появился манипулятор. Теперь человек мог управлять работой сложной машины с удобного выносного пульта, не рискуя соприкосновением с опасными веществами. К тому же неприятное свойство «мирного атома» заключается в том, что после соприкосновения с ним, любой материал или предмет начинал «фонить», от чего становился не многим менее опасным для человека. Манипулятора решали эту проблему.

И как их преодолели

Первый робот манипулятор был создан в США, в Аргонской национальной лаборатории. Прицип управления этим механизмом строился на основе master—slave, где сам манипулятор был исполнительным механизмом, «рабом» (slave), а другой механизм, которым управлял человек, непосредственно контактируя с ним – органом управления, «хозяином» (master). Впоследствии за подобной схемой управления и закрепилось название «хозяин—раб». Исполнительный механизм располагался в опасной зоне и отличался от управляющего только наличием захвата.

«Мастер» располагался в комнате с оператором, в безопасности. «Раб» полностью повторял движения «хозяина», т.к. имел прямые кинематические связи с ним. Связи были обратимыми, и человек преодолевал физическую нагрузку равную той, которую испытывал исполнительный механизм. В будущем, от такой схемы откажутся, т.к. она быстро утомляет оператора, снижая производительность его труда. Первоначальные попытка разгрузить руки оператора от чрезмерной физической нагрузки были бесплодными, но вскоре решение было найдено.

К чему это привело

Вскоре высокая производительность и возможность применения новых механизмов практически везде, от Марианской впадины до поверхности Луны и Марса, привела к самому широкому распространению манипуляторов по всем отраслям народного хозяйства. Возникает вопрос, почему они не были с течением времени, с развитием микроэлектроники и вычислительной техники вытеснены более совершенными абсолютно автоматизированными аппаратами? Причин несколько:

- манипуляторы используются там, где результативность технологического процесса определятся еще и мастерством оператора, его опытом, целями и задачами;

- где невозможно запрограммировать компьютер на осуществление необходимых операций (например, только человек может выбрать пробу, из какого места: на 10 см правее или левее, ему нужно взять для повышения эффективности исследований).

Но во многих операциях эти механизмы все же были вытеснены, например, сборочные роботы в условиях массового производства куда более эффективны, чем человек, даже вооруженный манипулятором. Хотя инженерам пришлось решить множество проблем, в частности, научить робота аккуратному обращению с хрупкими объектами.

 

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