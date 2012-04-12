Как появились манипуляторы?

Толчком к появлению нового типа механизмов, который впоследствии даст начало многочисленным сборочным, сварочным и покрасочным роботам , стала атомная энергетика. Работа с радиоактивными материалами опасна для человека.



Малейшее соприкосновение с радиоактивным ураном и плутонием гарантирует летальный исход в течение нескольких дней с вероятностью в 100%. История знает массу примеров глупого или героического обращения с такими материалами, закончившимся самым печальным образом. В 1940-х годах атомная отрасль переживала настоящий научный бум. Это времена создания первой атомной бомбы (к 1945 году в США, в 1949 году в СССР), следующее десятилетие – начало использования атома в мирных целях (ледоколы и электростанции). Помимо радиоактивных веществ существует масса других материалов, обладающих опасностью для человека (инфекционных, взрывчатых, токсичных и ядовитых и т.д.).

Уровень развития техники не позволял создавать и применять полностью автоматизированные устройства для работы с радиоактивными материалами (для примера, первые компьютеры весили под две сотни тонн и занимали целое здание). Поэтому инженеры нашли вполне элегантное, но для своего времени совсем нетривиальное решение – они соединили интеллект и умственные возможности человека с силой и безразличием к радиации машины.



Так появился манипулятор. Теперь человек мог управлять работой сложной машины с удобного выносного пульта, не рискуя соприкосновением с опасными веществами. К тому же неприятное свойство «мирного атома» заключается в том, что после соприкосновения с ним, любой материал или предмет начинал «фонить», от чего становился не многим менее опасным для человека. Манипулятора решали эту проблему.

Первый робот манипулятор был создан в США, в Аргонской национальной лаборатории. Прицип управления этим механизмом строился на основе master—slave, где сам манипулятор был исполнительным механизмом, «рабом» (slave), а другой механизм, которым управлял человек, непосредственно контактируя с ним – органом управления, «хозяином» (master). Впоследствии за подобной схемой управления и закрепилось название «хозяин—раб». Исполнительный механизм располагался в опасной зоне и отличался от управляющего только наличием захвата.



«Мастер» располагался в комнате с оператором, в безопасности. «Раб» полностью повторял движения «хозяина», т.к. имел прямые кинематические связи с ним. Связи были обратимыми, и человек преодолевал физическую нагрузку равную той, которую испытывал исполнительный механизм. В будущем, от такой схемы откажутся, т.к. она быстро утомляет оператора, снижая производительность его труда. Первоначальные попытка разгрузить руки оператора от чрезмерной физической нагрузки были бесплодными, но вскоре решение было найдено.

Вскоре высокая производительность и возможность применения новых механизмов практически везде, от Марианской впадины до поверхности Луны и Марса, привела к самому широкому распространению манипуляторов по всем отраслям народного хозяйства. Возникает вопрос, почему они не были с течением времени, с развитием микроэлектроники и вычислительной техники вытеснены более совершенными абсолютно автоматизированными аппаратами? Причин несколько:

Но во многих операциях эти механизмы все же были вытеснены, например, сборочные роботы в условиях массового производства куда более эффективны, чем человек, даже вооруженный манипулятором. Хотя инженерам пришлось решить множество проблем, в частности, научить робота аккуратному обращению с хрупкими объектами.