РАО ЭС Востока предлагает вложить 108 млрд руб. в новые энергомощности в ДФО

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 12 апреля, ZRPRESS. ОАО «РАО ЭС Востока» предлагает построить на Дальнем Востоке в 2012-2018 годах новые электрогенерирующие мощности, для чего нужны инвестиции в объеме 108 миллиардов рублей, сообщил генеральный директор компании Сергей Толстогузов на круглом столе в Госдуме РФ.

«У нас самые молодые электростанции построены в 1950-х годах», – отметил он.

В частности, компания предлагает в 2018 году сдать ТЭЦ в г.Советская Гавань мощностью 120 МВт для замещения выбывающих мощностей Майской ГРЭС, ГТУ-ТЭЦ на площадке Владивостокской ТЭЦ-2 мощностью 93 МВт и первую очередь Сахалинской ГРЭС-2 мощностью 110 МВт для замещения выбывающей Сахалинской ГРЭС и повышения эффективности функционирования Сахалинской энергосистемы.

В 2016 году РАО ЭС предлагает сдать Уссурийскую ТЭЦ мощностью 370 МВт, в 2015 году пустить первую очередь Якутской ГРЭС-2 для замещения мощностей выбывающей Якутской ГРЭС, в 2014 году запустить вторую очередь Благовещенской ТЭЦ.

В 2012 году компания намерена в запланированные сроки ввести в эксплуатацию пятый энергоблок на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 и распределительные сети дороги федерального значения «Амур» Чита – Хабаровск.

«Эти предложения были направлены на рассмотрение Минэнерго РФ», – сообщил Толстогузов.

По его словам, реализация данных проектов возможна только при покрытии дефицита финансирования в 73,5 миллиарда рублей. Компания имеет для реализации инвестпроектов 24,1 миллиарда рублей собственных средств, 4,15 миллиарда рублей бюджетных средств и способна привлечь 6,2 миллиарда рублей в качестве кредитных средств.

В качестве возможных путей покрытия дефицита глава РАО ЭС назвал тарифы, привлечение средств частных инвесторов и бюджетные деньги.

В области тарифов, по его словам, главным препятствием является отсутствие механизмов формирования долгосрочных тарифов для генерации ДФО, что не позволяет гарантировать возврат инвестиций.

По словам Толстогузова, дополнительная нагрузка на тарифы в виде инвестсоставляющей на строительство новых объектов генерации, либо в виде затрат на обслуживание инвестиционных кредитов приведет к значительному сверхинфляционному росту.

Привлечению частных инвестиций в ДФО мешает отсутствие механизма гарантированного возврата инвестиций.

Возможным решением проблемы, по словам Толстогузова, может стать внедрение модели государственно-частного партнерства (ГЧП, TIF (Tax Increment Financing), предлагаемой Минрегионом России и Внешэкономбанком.

Данная модель подразумевает привлечение финансирования инфраструктурного проекта за счет средств частных инвесторов на условиях ГЧП для замещения бюджетных ассигнований инвестиционного фонда РФ на финансирование капитальных вложений на этапе строительства, сообщает energo-news.ru.

"Золотой Рог".