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У сельского хозяйства Дальнего Востока много бед

12 Апреля 2011, 01:56 | Дальний Восток

Состояние сельского хозяйства Дальнего Востока продолжает ухудшаться с каждым годом. Об этом было заявлено на совещании при полномочном представителе президента РФ в ДФО, посвященном вопросам развития агропромышленного комплекса (АПК) в регионе.

По словам заместителя полпреда Александра ЛЕВИНТАЛЯ, неблагоприятные погодные условия в 2010 году имели значительные последствия для сельского хозяйства Дальнего Востока. Впрочем, ситуация в АПК федерального округа ухудшается уже в течение ряда лет. Так, посевные площади в 2010 году к уровню 1990 года, занятые под зерновые культуры, составили 33,6%, под картофель – 82,4%, овощи – 78,3%. Общая площадь пахотных земель в целом по региону за последние 20 лет также сократилась на 18,6% (на 641,3 тыс. га), что отрицательно влияет на развитие собственной кормовой базы для животноводства и наращивания поголовья скота и птицы.

Наряду с сокращением площадей продуктивных сельхозугодий происходит процесс истощения земельных ресурсов, что связано с невыполнением мероприятий по сохранению и повышению плодородия почв. Резко снижены объемы внесения органических и минеральных удобрений, допускается длительное неиспользование земель.

Положительные подвижки в развитии сельскохозяйственного производства в Дальневосточном регионе в «нулевые» годы есть. Но уровень самообеспеченности сельхозпродуктами в целом остается низким: по мясопродуктам – 32%, молокопродуктам – 54%, яйцу – 79%, овощам – 90%. Обеспечение дальневосточников продовольствием осуществляется в основном за счёт импорта и поставок из других регионов России. Цифры зависимости региона от завозного продовольствия зашкаливают за допустимые нормативы продовольственной безопасности.

- Одной из главных бед сельского хозяйства Дальнего Востока является диспаритет цен – цены на сельскохозяйственную продукцию ниже затрат на ее производство, а также ниже цен на промышленную продукцию и услуги, - считает директор ДВ НИИ экономики, организации и планирования АПК Алексей ШЕЛЕПА. - Кроме того, если доля инвестиций в сельское хозяйство в сравнении с другими отраслями по России составляет 4%, то на Дальнем Востоке – 1%. Тем не менее, по нашим прогнозам, до 2020 года на Дальнем Востоке на 80% должны увеличиться посевы зерновых культур. Рост цен и устойчивое увеличение спроса делают выгодным производство сои на Дальнем Востоке.

- Экспортный потенциал региона остается недооцененным. Я имею в виду не только сою. Наши соседи – Корея, Япония и Китай предлагают наладить так называемый «зеленый коридор» со стороны российского Дальнего Востока в их страны для поставки свежей, экологически чистой продукции, - сказал Александр Левинталь.

Пока открыт коридор в одном направлении – к нам и чистым его не назовешь.

Автор: Глеб Аленишко
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