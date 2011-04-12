Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
У сельского хозяйства Дальнего Востока много бед
Состояние сельского хозяйства Дальнего Востока продолжает ухудшаться с каждым годом. Об этом было заявлено на совещании при полномочном представителе президента РФ в ДФО, посвященном вопросам развития агропромышленного комплекса (АПК) в регионе.
По словам заместителя полпреда Александра ЛЕВИНТАЛЯ, неблагоприятные погодные условия в 2010 году имели значительные последствия для сельского хозяйства Дальнего Востока. Впрочем, ситуация в АПК федерального округа ухудшается уже в течение ряда лет. Так, посевные площади в 2010 году к уровню 1990 года, занятые под зерновые культуры, составили 33,6%, под картофель – 82,4%, овощи – 78,3%. Общая площадь пахотных земель в целом по региону за последние 20 лет также сократилась на 18,6% (на 641,3 тыс. га), что отрицательно влияет на развитие собственной кормовой базы для животноводства и наращивания поголовья скота и птицы.
Наряду с сокращением площадей продуктивных сельхозугодий происходит процесс истощения земельных ресурсов, что связано с невыполнением мероприятий по сохранению и повышению плодородия почв. Резко снижены объемы внесения органических и минеральных удобрений, допускается длительное неиспользование земель.
Положительные подвижки в развитии сельскохозяйственного производства в Дальневосточном регионе в «нулевые» годы есть. Но уровень самообеспеченности сельхозпродуктами в целом остается низким: по мясопродуктам – 32%, молокопродуктам – 54%, яйцу – 79%, овощам – 90%. Обеспечение дальневосточников продовольствием осуществляется в основном за счёт импорта и поставок из других регионов России. Цифры зависимости региона от завозного продовольствия зашкаливают за допустимые нормативы продовольственной безопасности.
- Одной из главных бед сельского хозяйства Дальнего Востока является диспаритет цен – цены на сельскохозяйственную продукцию ниже затрат на ее производство, а также ниже цен на промышленную продукцию и услуги, - считает директор ДВ НИИ экономики, организации и планирования АПК Алексей ШЕЛЕПА. - Кроме того, если доля инвестиций в сельское хозяйство в сравнении с другими отраслями по России составляет 4%, то на Дальнем Востоке – 1%. Тем не менее, по нашим прогнозам, до 2020 года на Дальнем Востоке на 80% должны увеличиться посевы зерновых культур. Рост цен и устойчивое увеличение спроса делают выгодным производство сои на Дальнем Востоке.
- Экспортный потенциал региона остается недооцененным. Я имею в виду не только сою. Наши соседи – Корея, Япония и Китай предлагают наладить так называемый «зеленый коридор» со стороны российского Дальнего Востока в их страны для поставки свежей, экологически чистой продукции, - сказал Александр Левинталь.
Пока открыт коридор в одном направлении – к нам и чистым его не назовешь.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- В августе россиянам мало не покажется
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- Игорь Пушкарев пообещал подарить деньги
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары