Компаниям нужны инновации в обучении

Согласно оценке Центра исследований и аналитики Amplua Insights компании «Амплуа», в 2011 году объем рынка бизнес-образования будет, вероятно, даже больше, чем был до кризиса. При этом вузы, бизнес-школы, тренинговые и консалтинговые компании, независимые коучи сталкиваются с новыми задачами и проблемами.

«Что сегодня происходит на рынке? Бюджеты у компаний в целом восстановились. Но если раньше они тратились достаточно бездумно, то сейчас компании очень вдумчиво относятся к пониманию бизнес-заказов и к тому, что они покупают у тренинговых компаний, у бизнес-школ и других поставщиков образовательных услуг. Становится более вероятно появление новых моделей и подходов в обучении, считает Наталья ТОЛСТАЯ, управляющий партнер компании «Амплуа». - В числе провайдеров обучения, относящихся не к вузам и бизнес-школам, а к консалтинговым и тренинговым компаниям, с инновациями очень плохо. При этом инновации открывают совершенно другой уровень возможностей и методологии в обучении. Стали очень востребованы программы развития кадрового резерва, их начали пересматривать и реформировать. Значительно вырос и еще будет расти спрос на услуги внешних коучей.