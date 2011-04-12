Ипотека возвращается на «загородный рынок»

Ипотека возвращается на рынок загородной недвижимости (речь идет о высокобюджетных организованных поселках бизнес-класса), но ее дальнейшее развитие невозможно без решения ряда институциональных вопросов.

По словам директора департамента частного и корпоративного кредитования компании Penny Lane Realty Романа СТРОИЛОВА, стратегическому развитию ипотеки на загородном рынке недвижимости мешает отсутствие вторичного рынка закладных и невозможность кредитования участков и дачных поселков, расположенных на арендных землях.