Поставки рыбы из Японии ограничили

В России введены ограничения на поставки рыбы, рыбной и морской продукции из Японии, сообщает РБК. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) временно ограничила ввоз продукции с 242 японских рыбоперерабатывающих предприятий.

Как уточняет РБК со ссылкой на официальное сообщение Россельхознадзора, табу на поставки рыбной продукции с японских предприятий введено по итогам анализа угроз и рисков, возникших после аварии на АЭС «Фукусима-1».

В связи с этим руководитель Россельхознадзора Сергей ДАНКВЕРТ заявил, что с 1 апреля 2011 года в России начали проверять рыбную и морскую продукцию из Японии на предмет радиационного заражения. В прошлом году, по данным ведомства, в Россию из Японии было поставлено 57 тыс. т рыбной продукции.