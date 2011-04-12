Сигареты будут дорожать до 2015 года

В ближайшие несколько лет стоимость сигарет в России будет стремительно расти. Минфин все-таки решился на резкое повышение акциза на табак: к 2015 году этот налог может вырасти более чем в десять раз — до 3 тыс. руб. за 1 тыс. сигарет.

Это позволит ежегодно пополнять федеральный бюджет дополнительными 100 млрд руб. При этом Россия будет стимулировать участников Таможенного союза повышать акцизы на табак. В противном случае в страну хлынет продукция из Белоруссии и Казахстана, где уже сейчас сигареты почти вдвое дешевле.

В начале года премьер-министр Владимир ПУТИН поручил Минфину, Минэкономразвития и Минздраву проработать вопросы, касающиеся возможности снижения ставок ЕСН за счет увеличения акцизов, в том числе на табачную продукцию. Выступая на днях в Госдуме, министр финансов Алексей КУДРИН заявил, что ведомство планирует повысить акциз на табак в 2012 году на 60%. «Мы будем строго выполнять концепцию, утвержденную правительством, по повышению акцизов и доведению величины акцизов на табак до европейского уровня, — заявил он. — В ближайшие годы планируем идти ускоренно по повышению акцизов».

Сейчас в России акциз на сигареты с фильтром составляет 280 руб. за 1 тыс. штук плюс 7% от максимальной розничной цены пачки. К 2014 году, если предложения Минфина будут приняты, размер акциза увеличится до 1,5—2 тыс. руб. за 1 тыс. сигарет, а к 2015 году — до 3 тыс. руб. Это даст до 100 млрд руб. дополнительных доходов в бюджет ежегодно, заявил г-н Кудрин.

По словам директора по корпоративным отношениям «БАТ Россия» Александра ЛЮТОГО, при увеличении ставок акцизов на 60% минимальная цена за пачку сигарет увеличится, к примеру, с нынешних 12 до 18 руб., а повышение акциза до 3 тыс. руб. к 2015 году приведет к подорожанию тех же сигарет до 95 руб. «Сейчас на покупку сигарет с такой стоимостью решаются лишь менее 0,1% потребителей», — говорит эксперт.