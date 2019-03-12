Порты Дальнего Востока бьют рекорды

Погрузка растет на фоне нетипично теплой погоды

ОАО «РЖД» отчиталось об установлении рекордных показателей суточной выгрузки в портах Дальнего Востока, чему способствовала нетипично теплая для региона погода.

Согласно сообщению Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД»), 11 марта портами Дальнего Востока было выгружено 5,356 тыс. вагонов, что также является рекордным показателем для магистрали (прежний рекорд был установлен 30 июня 2018 года - 5,228 тыс. вагонов).

Владивостокский центр организации работы железнодорожных станций также установил собственный рекорд по выгрузке - 4,638 тыс. вагонов.

«Запуск на полную мощность выгрузочных механизмов и устройств крупнейшими грузополучателями, своевременный подход флота, освобождение складских площадей и причалов позволили обеспечить выгрузку не только на уровне запланированных объемов, но и превысить установленную договором максимальную перерабатывающую способность грузовых фронтов», - поясняет ДВЖД.

Дальневосточная железная дорога проходит по территории шести субъектов РФ: Приморскому и Хабаровскому краям, Амурской и Сахалинской областям, Еврейской автономной области, Якутии.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток