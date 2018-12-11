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Дальневосточники накупили смартфонов на миллиарды рублей

11 Декабря 2018, 12:42 | Дальний Восток

Стали известны предварительные итоги регионального рынка смартфонов в уходящем году

Компания «Связной | Евросеть» проанализировала итоги продаж смартфонов и ноутбуков на Дальнем Востоке за 11 месяцев, а также спрогнозировала, каким будет рост продаж в этих сегментах по итогам 2018 года.

Ритейлер ожидает, что по итогам 2018 года продажи смартфонов в натуральном выражении составят 1,5 млн, а в денежном — 24 млрд рублей, таким образом показав рост год к году в штуках на 1%, а в деньгах — на 17%.

За январь-ноябрь текущего года на Дальнем Востоке было продано порядка 1,3 млн смартфонов на сумму более 21 млрд рублей. Продажи в натуральном выражении остались на прошлогоднем уровне, а в денежном выражении рост составил 17%.

«Рынок смартфонов на Дальнем Востоке и в целом по России растет в денежном выражении. Мы отмечаем, что клиенты при покупке все чаще отдают предпочтение технологичным флагманам», — комментирует директор макрорегиона «Сибирь» объединенной компании «Связной | Евросеть» Семен Пичугин.

Продажи ноутбуков на дальневосточном рынке по итогам 11 месяцев выросли на 8% в натуральном выражении и на 17% — в денежном. Всего за 11 месяцев 2018 года на Дальнем Востоке было продано 107 тыс. ноутбуков на сумму 3,8 млрд руб. К концу года продажи ноутбуков в количественном выражении составят 124 тыс. штук, а в денежном — 4,4 млрд рублей. Таким образом, рост продаж ноутбуков в натуральном выражении составит 9%, а в денежном — 17%.

Такая динамика продаж ноутбуков в деньгах объясняется тем, что люди стали покупать более мощные ноутбуки, в том числе игровые. Также на продажи дорогостоящих ноутбуков влияют множество возможностей для рассрочек и кредитования, которые предлагают российские ритейлеры. Например, в «Связном» и Cstore (Apple Premium Reseller) ноутбуки MacBook от Apple доступны в рассрочку «0-0-10», «0-0-12», «0-0-18», «0-0-24», «0-0-36», а также в Trade-in и MultiTrade-in.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: смартфон  телефон  Связной  связь  ноутбук  ритейл  Евросеть 



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