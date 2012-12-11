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Новый год близко, но шампанское никто не скупает
Потребление игристых вин в России, вероятно, достигло своего пика. Эксперты и производители отмечают замедление темпов роста и прогнозируют некоторое падение продаж уже в 2013 году. Федеральная таможенная служба также фиксирует значительное снижение импорта шампанских и игристых вин, сообщает РБК daily.
Розничный оптимизм
По данным Росстата, на четвертый квартал года традиционно приходится порядка 50-60% объема годовых продаж игристого вина, при этом в предпраздничные дни продается 17-20% годового объема. Крупные торговые сети уже сформировали заказ на поставку главного напитка на новогоднем столе. По словам представителей ретейлеров, особых прорывов по сравнению с прошлыми годами они не ожидают, тем не менее к высокому предновогоднему сезону они готовятся с оптимизмом.
«Мы заранее начали активные закупки к Новому году, выпустили традиционный сезонный каталог, посвященный новогоднему ассортименту, а с конца октября уже начались предновогодние продажи», - рассказала РБК daily руководитель по корпоративным и внешним коммуникациям Metro Cash & Carry Оксана ТОКАРЕВА.
По словам Токаревой, каких-то особенных изменений спроса на шампанское сеть пока не заметила, она ожидает, что основные покупки будут в декабре. «Заметно, что с появлением на рынке недорогих марок итальянского просекко и испанской кавы, которые более доступны, чем французские игристые вина, потребление понемногу смещается в их сторону», - уверена она.
В сети «Ашан» рассказали, что новогодний ассортимент уже появился на полках. «В гипермаркетах сети уже выставлена новогодняя продукция: конфеты, подарки, в том числе расширен ассортимент игристых вин, - рассказала РБК daily директор по внешним коммуникациям «Ашан Россия» Мария КУРНОСОВА. - Сильного отличия по объему закупок нет, мы надеемся, что все наши клиенты, которые совершали покупки в прошлом году, придут к нам и в этом и даже их станет больше».
Не ожидают существенного увеличения объемов продаж в новогодние праздники и в Х5 Retail Group. По словам руководителя пресс-службы ретейлера Владимира РУСАНОВА, объемы заказов продуктов на праздники находятся на уровне 2011 года.
Во многих розничных сетях, как и в прежние годы, делают ставку на продажи дешевого игристого вина. «Обычно в структуре потребления около 60% занимает шампанское низкого ценового сегмента, в том числе собственные торговые марки компании, цена на которые лежит в диапазоне 90-100 руб.», - рассказал Русанов. В ассортименте Metro Cash & Carry также есть три артикула шампанского по цене ниже 115 руб.: «Один из них - наш собственный бренд Tarino, продажи которого очень хороши, и пока мы не стали снижать эту долю».
В ожидании падения
Вероятно, к Новому году дискаунтерам все же придется повысить цены на дешевые игристые вина. В начале октября Росалкогольрегулирование обнародовало проект приказа, предусматривающий установление минимальной розничной цены (МРЦ) на игристые вина в размере 115 рублей за бутылку 0,75 л. «Приказ вступит в силу после прохождения процедуры оценки регулирующего воздействия в Минэкономразвития и регистрации в Минюсте, - рассказал собеседник издания в регуляторе. - Возможно, это случится еще до Нового года».
Вероятное введение МРЦ не отразится на итогах года для производителей и продавцов шампанского, уверен директор отраслевого агентства ЦИФРРА Вадим ДРОБИЗ. «Рост по итогам года в этой категории составит 3-4%, - отметил эксперт. - Тем не менее замедление налицо. В 2013 году, когда с полок исчезнут игристые вина за 70-80 руб., стоит ждать падения производства и продаж».
Негативные тенденции на рынке игристых вин признают и в «Абрау-Дюрсо». «В целом тренды не очень хорошие, - заявил РБК daily председатель совета директоров «Абрау-Дюрсо» Павел ТИТОВ. - Большинство производителей падают в объемах к показателям прошлого года в низкоценовом сегменте. Закончились времена, когда рынок потреблял все, что ему давали, - сейчас в выигрыше будут те, у кого поставлен трейд-маркетинг и выработана четкая стратегия работы с брендами».
По словам Титова, «Абрау-Дюрсо», выпускающее игристое вино в премиальном сегменте, в нынешнем году демонстрирует рост на 15%. «Тем не менее нам придется очень постараться, чтобы выполнить наш план по продажам - 20 млн бутылок в год, - говорит г-н Титов. - Мы уже выполнили план более чем наполовину, но нам надо прибавить еще 40%».
Заметным трендом года на российском рынке игристых вин станет вероятное снижение объемов продаж импортной продукции. По данным ФТС, в январе-августе 2012 года импорт игристых вин в Россию снизился на 36,41%, до 858 тыс. дал (против 1,35 млн дал годом ранее). «Бум Asti и прочих вин из Италии и Испании уходит в прошлое, - уверен Вадим Дробиз. - Российские производители значительно поработали над качеством и оформлением бутылки в последнее время и готовы предложить потребителю товар не хуже и внешне, и на вкус».
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