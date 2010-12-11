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Достоинства установки сильфонных компенсаторов
В процессе эксплуатации трубопроводов всевозможного характера, так или иначе его отдельные фрагменты начинают изменяться в длине. В большинстве своем, это находится в тесной связи с колебанием температуры, влекущими за собой изменение линейного размера трубы, либо с произведением монтажных работ. Следствием подобных изменений может стать деформация отдельных фрагментов трубопровода. Чтобы избежать этого, при создании трубопроводов сейчас применяют специальные гибкие вставки, известные под наименованием "сильфонный компенсатор".
Такое устройство может включать в себя один или же два сильфона. Сильфон представляет собой изготовленные из тонкого листа нержавейки гофрированные оболочки. В компенсатор входят патрубки для присоединения его к трубопроводу. В изготовлении патрубков используется малоуглеродистая сталь. Кожух для защиты - это еще один элемент конструкции компенсатора, он закрепляется винтами на стойках. Он также изготавливается из малоуглеродистой стали.
Необходимость установки сильфонного компенсатора состоит в том, что изменения линейных размеров труб рискуют привести к разрушению трубопровода. В том случае, если на отрезке, где существует такой риск, смонтировать компенсатор, его способность к упругой деформации даст возможность возместить изменения длины трубопровода на конкретном отрезке, и сократить вероятность изменения трубопровода.
Бывают несколько видов сильфонных компенсаторов, среди их чаще всего применяется компенсатор сильфонный осевой (КСО). Подобные устройства имеют массу достоинств по сравнению с простыми сальниковыми. Самыми значимыми из всего множества этих достоинств являются:
Немаловажным преимуществом сильфонного компенсатора становится возможность его применения при различных видах нагрузок. Скажем, при осевых смещениях применяется компенсатор сильфонный КСО, предусматриваются и компенсаторы для угловых и разных других типов смещений. Так как для выпуска сильфонных компенсаторов применяются тугоплавкие металлы или же нержавеющая сталь, их характеризует высокая долговечность и износостойкость. Это объясняет их широчайшее применение в различных отраслях хозяйственной деятельности: для разнообразных нужд строительной сфере, при сооружении теплосетей, при строительстве газопроводов.
Компенсатор сильфонный осевой или же остальные виды этих устройств выделяются разумной стоимостью, и высочайшими эксплуатационными качествами: устойчивость к коррозии, перепаду температур и давления. А если необходимо изготовить уникальное устройство, компенсатор может быть сделан под заказ в самые короткие сроки. Как установка, так и замена компенсатора не представляют какой-либо проблемы, и предполагают возможность применения двух вариантов монтажа: фланцевого или сварного.
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