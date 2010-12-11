Достоинства установки сильфонных компенсаторов

В процессе эксплуатации трубопроводов всевозможного характера, так или иначе его отдельные фрагменты начинают изменяться в длине. В большинстве своем, это находится в тесной связи с колебанием температуры, влекущими за собой изменение линейного размера трубы, либо с произведением монтажных работ. Следствием подобных изменений может стать деформация отдельных фрагментов трубопровода. Чтобы избежать этого, при создании трубопроводов сейчас применяют специальные гибкие вставки, известные под наименованием "сильфонный компенсатор".

Такое устройство может включать в себя один или же два сильфона. Сильфон представляет собой изготовленные из тонкого листа нержавейки гофрированные оболочки. В компенсатор входят патрубки для присоединения его к трубопроводу. В изготовлении патрубков используется малоуглеродистая сталь. Кожух для защиты - это еще один элемент конструкции компенсатора, он закрепляется винтами на стойках. Он также изготавливается из малоуглеродистой стали.

Необходимость установки сильфонного компенсатора состоит в том, что изменения линейных размеров труб рискуют привести к разрушению трубопровода. В том случае, если на отрезке, где существует такой риск, смонтировать компенсатор, его способность к упругой деформации даст возможность возместить изменения длины трубопровода на конкретном отрезке, и сократить вероятность изменения трубопровода.

Бывают несколько видов сильфонных компенсаторов, среди их чаще всего применяется компенсатор сильфонный осевой (КСО). Подобные устройства имеют массу достоинств по сравнению с простыми сальниковыми. Самыми значимыми из всего множества этих достоинств являются:

- Надежность и длительный период эксплуатации

- Отсутствует необходимость в техобслуживании на протяжении всего срока эксплуатации.

- Удобный монтаж.