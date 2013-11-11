"Сила Сибири" пройдет по территории Амурской области

По территории Приамурья пройдет значительная часть трубопровода «Сила Сибири», благодаря которому дальнейшая газификация субъекта пройдет с наименьшими издержками.

В государственной Восточной газовой программе, реализуемой ОАО «Газпром», Амурской области отведено далеко не последнее место. В газовом концерне называют ряд конкурентных преимуществ региона.

На пресс-конференции для региональных журналистов, которая состоялась в конце октября, первый замначальника Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа «Газпрома» Сергей Алимов, сообщил, что общей газотранспортной системой для Иркутского (Ковыктинское месторождение) и Якутского (Чаяндинское месторождение) центров газодобычи станет трубопровод «Сила Сибири». По нему под давлением 100 атмосфер газ будет транспортироваться из этих центров через Хабаровск до завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) во Владивостоке.

Досье: Протяженность «Силы Сибири» составит 3 768 километров, диаметр трубы до 1 400 миллиметров, производительность - 61 миллиард кубометров газа в год.

«В настоящий момент завершено проектирование головного участка Чаянда - Ленск, продолжается проектно-изыскательская работа на участках Ленск - Белогорск - Благовещенск, а также Белогорск — Хабаровск и Ковыкта — Чаянда. Полномасштабное строительство начнется после достижения договоренности с потенциальными покупателями», — подытожил Алимов. Значительный по протяженности участок «Силы Сибири» пройдет по территории Амурской области. Параллельно строительству трубопровода в регионе будут развиваться газоперерабатывающие и газохимические производства, в том числе мощности по производству гелия. Газовый кластер из технологически связанных заводов расположится в двух десятках километров от Белогорска.

— Якутский газ — сложнокомпонентный по своему составу: в нем много метана, пропан-бутана и гелия, — отмечает замначальника Департамента по управлению проектами — начальник управления координации восточных проектов ОАО «Газпром» Виктор Тимошилов. — После того как сырьевой газ из Чаяндинского месторождения пройдет переработку на газоперерабатывающем заводе и превратится в конечный продукт, он будет транспортироваться в страны АТР, в том числе в Китай. Экспортно-ориентированная ветка газопровода «Сила Сибири» пройдет рядом с Благовещенском.

Наличие на территории региона крупнейшего газохимического комплекса позволит дать большой толчок экономике Амурской области, считает руководитель Департамента по работе с органами власти РФ «Газпрома» Владимир Марков. Высокотехнологические производства обеспечат занятость населения и налоговые поступления в бюджет.

- «Сила Сибири» дает объективные возможности дальнейшей газификации Приамурья с наименьшими издержками. В науке считается, что газификация в двухсоткилометровой зоне от трубопровода наиболее эффективна, — резюмировал топ-менеджер «Газпрома» Виктор Тимошилов.

Генеральной схемой газоснабжения планируется довести уровень газификации в Амурской области до 91,2%. Газификация 28 муниципальных образований Приамурья будет осуществляться в соответствии с планом-графиком синхронизации в период строительства магистрального газопровода, пишет "Амурская правда".

ZRPRESS.Ru, Дальний Восток.