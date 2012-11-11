В этом году сайровая путина объявлена стратегической. Впервые за всю историю страны Росрыболовство издало приказ, в котором сайру объявили стратегическим объектом. То есть задача отраслевого ведомства сделать все, чтобы сайра попала на российский берег и потом преобразовалась в любимые сайровые консервы. Поэтому эта рыба сегодня подлежит обязательной доставке на российский берег. Причем сайра должна прийти в Россию, если даже российские суда ее выловили в мировом океане.

Однако чиновники откровенно лукавят, когда рассказывают о рекордных уловах. 2012 год считается одним из худших по сайре за последние десять лет. Хуже были только 2011 год и 2010 год. Тогда Росрыболовство предпочитало замалчивать о неудачных путинах. А в этом году 14% рост по вылову выдают за «рекордные уловы», несмотря на то, что это на 50%-60% меньше, чем в каждый год, начиная с 2003 года по 2009 год.

Однако даже объявление сайры стратегическим грузом не спасает рыбаков от убытков. Впервые в России рыбаки при достаточно хорошей промысловой обстановке приняли решение остановить промысел рыбы, которая может быть продана только на российский рынок. Суда простаивают в ожидании выгрузки на вагоны, ведь места в рыбных портах давно нет. Один рыболовецкий колхоз им. Ленина (Камчатка) уже имеет более 12 млн рублей убытков из-за простоя судов под выгрузкой. Еще около 12 компаний находятся в подобной ситуации.

«Рекордная» сайровая путина всего лишь промежуточный этап в реализации доктрины продовольственной безопасности России. Сайра - единственная в России рыба, которая 100% идет на российские перерабатывающие консервные заводы. Ведь, в отличие от народной «красной» рыбы, население страны потребляет ее исключительно только в любимых консервах, а не в замороженном виде. Смогут ли переработчики Приморского края показать рекордный выпуск сайровых консервов, показав значительное увеличение выпуска продукции, остается под вопросом. Приморье считается меккой консервного производства, консервные предприятия последние годы находятся в тяжелом финансовом состоянии.

«Рентабельность этого бизнеса колеблется от 5 до 7%, - утверждает генеральный директор рыбозавода ООО «Рыбозавод Большекаменский» Сергей ПОЛУЭКТОВ. - В отдельные годы, когда наблюдается дефицит сырья и закупочные цены высокие, рентабельность может опускаться ниже 5%. В этом году сайровая путина производителей удалась, поэтому закупочные цены на сырье снизились. В 2011году приморские предприятия приобретали сайру по 45 рублей за кг, в этом году пока по 42 рубля. В итоге мы получили рублевое снижение себестоимости банки сайры, но его «съели» растущие издержки в виде повышения энерготарифа и роста ГСМ. Кроме того, сегодня многие заводы ограничены в финансовом ресурсе. Как правило, вся переработка «сидит» на кредитах, а это не способствует улучшению запаса финансовой прочности, так предприятия закупают сайру на весь год, а стоимость денег также повышается».

О том, что переработка находится в плачевном состоянии, еще несколько лет назад говорили эксперты администрации Приморского края, готовившие программу поддержки береговой переработки. По их отчетам, в рыбоперерабатывающем комплексе наблюдается снижение уровня инвестиций в основной капитал, темпы обновления основных фондов падают и достигают критического уровня. Консервное производство основное в структуре береговой переработки Приморского края. Согласно данным администрации Приморского края в Приморском крае 135 перерабатывающих предприятий, однако всего 10 организаций занимаются производством консервов. В 2009 году было выпущено 111,4 МУБ (39,9 тыс. тонн) консервной продукции. Тем не менее, даже эти скромные показатели составляют 75% общего выпуска пищевой рыбопродукции, производимой организациями рыбоперерабатывающего комплекса Приморского края. В 2011 году благодаря введению в действие краевой программы поддержки береговой переработки консервные предприятия, довели выпуск продукции до показателя 136, 2 МУБ. То есть фактически последние два года предприятия выпускающие консервы из-за мотивационной составляющей государственной программы, показывают нарастающий итог выпуска продукции. Общий рост инвестиций предприятий-участников программы составил с 17 млн рублей в 2010 году до 300 млн рублей 2011 году при субсидиарной поддержке всего 41,5 млн рублей.

По словам заместителя начальника рыбного департамента и водных биологических ресурсов администрации Приморского края Сергея НАСТАВШЕВА, субсидии, получаемые в рамках программы, позволили предприятиям частично провести модернизацию производства. Еще одна статья расходов государственных денег - приобретение сырья в период путины, когда цена на сайру минимальна. Правда, в настоящее время компании-участники программы денег за третий квартал 2012 г. еще не получили. «Хотя соответствующие соглашения с администрацией края подписаны. Когда участники получат субсидии, пока неясно», - отметил генеральный директор ООО «Акватехнологии» Сергей СЛЕПЧЕНКО.

Для Приморского края поддержка консервного производства - это поддержка и социальной составляющей в прибрежных поселках. По статистике, численность работающих на береговых предприятиях Приморского края составляет около 2,9 тыс. человек. Чуть менее 2 тыс. человек задействовано во взаимосвязанном процессе производства рыбной консервации, основой которого является ЗАО «Южморрыбфлот» (ЮМРФ). Именно этот производитель на территории всей России смог соединить в своей структуре всю технологическую цепочку производства рыбных консервов, начиная от добычи и заканчивая реализацией в центральной части России. Более того, прирост консервного производства обусловлен тем, что на предприятии реализованы базовые механизмы повышения производительности труда: модернизация производственных, технологических процессов, а главное, внедрена система индивидуальной мотивации работников. В результате внедрения этих систем управления сегодня ЗАО «ЮМРФ» выпускает 80 млн банок в год. Для сравнения три года назад завод в поселке Южноморском выпускал около 35 млн банок в год. ЮМРФ за два года действия программы показал рост выпуска в 2,5 раза.

Модернизация производственных мощностей позволила компании стать крупнейшим производителем сайры не только в России, но и во всем мире. Не случайно предприятие по итогам 2011 года в рейтинге социально-значимых крупных и средних предприятий заняло первое место в разделе «Уплата налогов на один рубль товарной продукции».

Но возможно, что приморские производители сайры и других консервов могут начать проигрывать конкурентную борьбу на этом жестком рынке. Программа поддержки береговой переработки на 2013 год секвестрирована. Новый проект программы еще даже не представлен, а в старом проекте основные деньги были заложены в поддержку марикультуры и рыборазводные заводы.

Хотя, по мнению экспертов, отсутствие субсидий не самое страшное, есть еще и ряд проблем, связанных с налогами и экологией. Размер ставки в Приморском крае в начале 2011 года вырос почти в четыре раза за счет переоценки кадастровой стоимости земли. Кроме того, в соответствии с Налоговым кодексом РФ, любая деятельность, помимо непосредственной добычи водных биоресурсов, не является профильной для рыболовецкого предприятия. В том числе и береговая рыбопереработка. Соответственно, при превышении выручки от такой «непрофильной» деятельности рыболовецкое предприятие теряет право на налоговые льготы, поэтому компании, имеющие в своей структуре добывающий флот и береговую переработку, вынуждены были выделять свои подразделения в отдельные юридические лица. А из-за отсутствия очистных сооружений предприятия и вовсе могут закрыть, как это было с компанией ООО «Деликон Продукт», когда большая часть работающего населения приморского поселка Кировка, оставшись без работы, вышла на митинги.

С другой стороны, несмотря на трудности, руководители компаний полны оптимизма. Почти все опрошенные руководители компаний заявляют, что они готовы произвести рекордное количество консервов, накормить страну качественной продукцией. «Если нам не мешать работать, то мы увеличим выпуск продукции, - отмечают руководители компаний. - Рыбокомбинаты в западной части страны начинают составлять нам конкуренцию. Они имеют более значительные финансовые ресурсы, и у них нет проблем с трудовыми резервами. У нас же много трудностей, и порой поддержка нам необходима. Ведь производство консервов еще долгое время будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест и сохранению уже созданных. Коэффициенты выпуска продукции таковы, что переработчикам выгодно задействовать ручной труд. При ручной резке коэффициенты выхода продукции 3,1-3,2, при машинной - 2,7. Это означает, что, пока работают сайровые заводы, население в прилегающих территориях будет трудоустроено».

Юрий НУРМУХАМЕТОВ.