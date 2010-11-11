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Потребительская корзина «весит» 3211,74 рубля

11 Ноября 2010, 05:52 | Дальний Восток

По данным Приморскстата, стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину в расчёте на душу населения на месяц, составила 3211,74 руб.

Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли края, в октябре 2010 года в крае в сравнении с сентябрём отмечено снижение цен почти на 11% на капусту белокочанную свежую, на 5,7% на картофель, почти на 2% на соль поваренную пищевую. Также дешевле стали рыба мороженая неразделанная, хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, высшего сорта, хлеб ржаной и ржано-пшеничный.

Замедлился рост цен на крупу гречневую (ядрица), конфеты мягкие глазированные шоколадом, карамель, масло подсолнечное, муку пшеничную, яблоки, сахар – песок, яйца куриные, сыры сычужные твердые и мягкие, мясо баранины (кроме бескостного) и ряд других продуктов.

По информации специалистов, для сохранения стабильной ценовой ситуации на социально значимые продукты, в числе которых мясо-молочная, рыбная, сельскохозяйственная продукция, хлебобулочные изделия, реализуется целый комплекс мер. В числе самых важных - обеспечение стабильного роста отрасли сельского хозяйства Приморья, что, в свою очередь, позволит населению потреблять больше продуктов местного производства.

В рамках ряда краевых программ, реализуемых департаментом сельского хозяйства и продовольствия края, запланировано увеличение производства молока, мяса, яиц, а также важных сельскохозяйственных культур (рис, соя, овощи, картофель). Все это возможно благодаря укреплению племенной базы животноводства, техническому и технологическому перевооружению отрасли, увеличению объемов кормов.

Как отмечают эксперты, уже есть результаты такой работы. Так, за последние три года потребление продуктов питания собственного производства выросло по таким позициям, как мясо и мясопродукты (на 91,4%), яйца (на 34,6%), картофель (на 31,3%), овощи (на 58,8%), сахар (на 7,9%), растительное масло (на 37,1%), сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

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