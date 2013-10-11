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Россияне столкнутся с дефицитом самой популярной рыбы
Россияне под Новый год столкнутся с дефицитом селедки в магазинах - почти весь улов продали за границу. Из-за этого она подорожает и может потерять статус самой популярной рыбы в России, отмечают эксперты «РГ».
"За последний год в оптовом звене сельдь подорожала примерно на 30 процентов. Это очень много для такого товара, - рассказал исполнительный директор "Рыбного союза" Сергей ГУДКОВ. Естественно, растет и розничная цена. Но это не критично для людей с высокими и средними доходами. Да и дефицит их не пугает. Вместо селедки они будут есть скумбрию, салаку, сайру, семгу. "Объем продажи семги в этом году ожидается больше продажи селедки. Людям малообеспеченным, понятно, она не по карману. Они вообще стали меньше есть рыбы", - уточняет Гудков.
Разрешенный объем вылова сельди в Атлантическом океане в этом году сократился на 30 процентов, отмечает эксперт, добавляя, что это основная причина подорожания рыбы. Квоты на добычу сократились пропорционально для всех основных игроков рынка: России, Норвегии, Исландии и Фарерских островов. Это привело к сокращению мировой добычи и как следствие к повышенному спросу на продукцию рыбаков. Российские в этой ситуации оказались даже в выигрыше - они смогли на треть нарастить объемы вылова за счет сельди из Тихого океана. Но, увы, выбор сделали в пользу зарубежных покупателей. Примерно 93 процента от выловленной в этом году сельди отправилось на экспорт преимущественно в страны Юго-Восточной Азии, рассказал руководитель Аналитического центра Росрыболовства Тимур МУТУПОВ. Объем российского рынка (вылов минус экспорт плюс импорт) с начала года сократился, по словам Мутупова, на 34,2 процента со 150 до 100 тысяч тонн. По оценкам Росрыболовства, подорожание сельди на полках магазинов (в розничном звене) окажется соразмерным - примерно на треть.
Почему же наши рыбаки выбирают зарубежных покупателей? Они им больше платят? Дело не в этом, объясняет Мутупов. С учетом транспортировки и хранения в Москве килограмм сельди в августе оптом покупали в за 42 рубля (в Приморском крае - 36 рублей, в Мурманском - 48 рублей). Средняя экспортная цена, то есть продажа с борта, составляла примерно 25 рублей. Если к этому прибавить логистические издержки, выходит примерно одно и то же, говорит эксперт. Сказалось снижение экспортных пошлин после вступления в ВТО. С 1 сентября, продающие сельдь за рубеж, платят 3,5 процента от стоимости товара, а не 5 процентов.
Погоду делают детали. Прежде всего представители рынка в один голос говорят о проблемах с оформлением документов. Так, руководитель Росрыболовства Андрей КРАЙНИЙ рассказывал, что при разгрузке судна в Южной Корее капитан заранее отправляет пакет документов на продукцию, а за 3 часа до захода в порт отправляет сообщение в портнадзор и за 2 часа связывается с лоцманской службой. И по прибытии разгрузка начинается через 15 минут. Если же везти рыбу в российский порт, необходимо начать оформление за 3 суток, за сутки отправляются заявки во все контролирующие и проверяющие ведомства. Время от прибытия в порт до выгрузки может составить от 1 до 3 суток, а ветеринарное оформление продукции до недели.
Есть все же и денежные стимулы. Рыбаки, продавая продукцию на экспорт, возвращают себе НДС. На всю отрасль это примерно 9 миллиардов рублей в год. Если отменить возврат НДС для продукции с низким уровнем переработки, а для портов ввести жесткий регламент, за нарушения которого предусмотреть не менее жесткие меры наказания, то селедка у нас будет доступнее. Эти идеи вряд ли заработают до нового года. Так что ценники все-таки продавцы переписать успеют.
Впрочем, позже появились более оптимистичные предположения. Дефицит сельди на внутреннем рынке России едва ли возможен в этом году. Об этом заявил заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей КАРЕПКИН, курирующий рыбную отрасль.
"Только на середину сентября 2013 года вылов сельди рыбаками Сахалинской области составил почти 14 тыс. тонн, что на 3 тыс. тонн больше вылова прошлого года. Думаю, что дефицит этой рыбы на внутреннем рынке едва ли будет", - приводит слова чиновника "Интерфакс". По данным Карепкина, большая часть рыбы поставляется на внутренний рынок, часть отправляется на экспорт. "Если будет нехватка на рынке России, тогда наши предприниматели начнут отгружать больше рыбы на внутренний рынок", - сказал он.
Зампред добавил, что у рыбаков есть проблемы по доставке рыбы на внутренний рынок в части работы с контролирующими структурами. "Им приходится собирать огромное количество справок, прежде чем доставить рыбу на внутренний рынок и отправить за рубеж. И мы видим, что на экспорт проще отправить, чем к нам в Россию", - констатировал Карепкин.
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А как же любимая селёдка под шубой, ну и сцуки же!!!!