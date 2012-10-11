Логистический рынок Дальнего Востока – "страшное бутылочное горлышко"

Несмотря на перспективы развития, у транспортно-логистического комплекса ДФО сегодня множество проблем.

Логистический рынок Дальневосточного региона имеет все предпосылки для активного развития - в регионе реализуется целый ряд крупных инфраструктурных проектов. Однако пока бурный рост этого сектора, с одной стороны, тормозят «узкие места», в которых грузопотоки выстраиваются в очередь, с другой - сам логистический бизнес пока в большинстве своем слабо структурирован и не готов к новому качественному витку. Об этом шла речь на Дальневосточном логистическом форуме, который прошел во Владивостоке во второй раз.

«Прошедший саммит АТЭС закрепил за регионом роль азиатской логистической столицы России. Почти весь саммит АТЭС проходил под знаком того, что основное предназначение территории - это логистика. После саммита уже проведено множество различных заседаний - правительственных и околоправительственных, обозначены планы и перспективы. Но все это - площадки для решения макроэкономических проблем. Наш форум задумывался как дискуссионная площадка микроэкономического уровня, и уже второй год он с успехом эту задачу решает», - этими словами открыла форум Елена РАУД, генеральный директор Дальневосточной сети кадровых агентств «Успех» и организатор мероприятия.

Начали обсуждение в рамках форума с перспектив развития отрасли. По мнению специалиста отдела развития транспортного комплекса департамента промышленности и транспорта Приморского края Дениса МАКСИМОВА, перспективными для Приморья являются сухопутные грузоперевозки по Транссибу, транспортные коридоры Приморье-1 и Приморье-2, морские направления на Японию, Китай, Южную и Северную Америку.

«На территории Приморского края реализуется ряд инвестиционных проектов. Среди них - строительство причалов в порту Восточный, строительство зернового терминала (обсуждается несколько – в порту Восточный и порту Зарубино), развитие порта Посьет. Учитывая, что грузовая база в регионе постоянно растет, принято решении развивать подъездные пути к портам Приморского края. Сейчас рассматривается направление Барановский - Хасан, на котором планируется значительное увеличение перевозки грузов как через порты, так и через сухопутные пункты пропуска. Также запланировано расширение подъездных путей на направлении порта Восточный. Планируется и давно обсуждается создание логистических центров. Так, Южный Приморский терминал под Владивостоком будет призван разгрузить владивостокский транспортный узел. Однако пока этот проект в стадии обсуждения - идет выбор земельного участка под этот проект», - сказал чиновник в своем выступлении.

Участники форума с интересом слушали о новых проектах, однако в своих выступлениях отмечали: несмотря на развитие транспортной инфраструктуры, «узкое горлышко» сохраняется, и на их взгляд, эти вопросы властью пока не решены.

Ответом на эти высказывания стало выступление московского эксперта в сфере логистики, руководителя внешнеторговой и транспортной практики юридической компании Marsh&Wilts Андрея ГОЛУБЧИКА. «Надо очень хорошо представлять себе географию железных дорог на Дальнем Востоке. Одна единственная вменяемая сортировочная станция на Дальнем Востоке находится в Хабаровске. В Приморье сортировочных станций у РЖД нет. Дальнейшее развитие портовой и прочей другой инфраструктуры на Дальнем Востоке еще больше усугубит эту ситуацию. У нас сейчас страшное бутылочное горлышко, оно превратится в капилляр. Грузопотоки возрастут, а пропускные мощности станции Хабаровск-2 уже давно на пределе. Единственный выход - это системное решение этого вопроса. В ближайшее время, я уверен, лучше не будет. Но мы должны учиться жить в этих условиях. Для этого мы здесь и собрались, что найти другие, обходные решения», - отметил эксперт.

В поисках обходных решений предлагались самые разные варианты. Например, эксперт в области разработки технологических проектов внутренней логистики производственных предприятий Александр МАКСИМОВСКИЙ считает, что решение проблем нужно искать в новых технологиях. «Более полувека назад начало развиваться воздухоплавание на дирижаблях и сегодня в мире начинается бурное развитие транспортной системы, основанной на современных дирижаблях. Они оснащены современными двигателями, их грузоподъемность становится разумной (1-2 тыс. тонн). Я не говорю, что завтра мы должны бросить все и заниматься только этим, но, рассматривая стратегию развития этого региона, нужно думать в первую очередь о новых технологиях. Иначе проблем не решить», - констатировал москвич.

Еще одним острым вопросом форума стало обсуждение качества услуг, предоставляемых логистическими компаниями региона. «В ходе опросов наших клиентов выяснилось, что на регулярной основе пользовались логистическими услугами сторонних компаний около 70%. В основном это были транспортные услуги. Больше 63% опрошенных не удовлетворены или лишь частично удовлетворены качеством оказываемых услуг. При этом на вопрос, часто ли они меняют поставщика услуг, большинство ответило отрицательно. То есть получается, что качеством услуг клиенты недовольны, но менять поставщика услуг не спешат - не видят в этом особого смысла», - поделилась результатами исследования Анна КОЧЕМАСОВА, генеральный директор «Дальневосточного Международного центра логистики» (Хабаровск).

Однако, несмотря на целый ряд проблем, которые были озвучены в ходе форума, все участники пришли к выводу, что, вопреки всем проблемам, рынок логистических услуг будет развиваться. И к этому есть целый ряд предпосылок. Во-первых, промышленные и торговые компании переходят от интенсивного к экстенсивному росту, уделяя значительное внимание издержкам и качеству продукции и услуг (вступление России в ВТО укрепит этот вектор развития событий). Во-вторых, наблюдается тенденция к консолидации усилий на профильном бизнесе, поэтому логистические функции будут активнее передаваться на аутсорсинг.

Елена АРДАЛЬЯНОВА, газета "Золотой Рог".