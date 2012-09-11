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Экоовощи получат свой закон и маркировку
Как стало известно РБК daily, Госдума готовит законопроект, который позволит потребителям узнать, какие продукты экологически чистые, а какие – нет. Определенным знаком будут маркироваться товары, соответствующие «зеленым» стандартам Евросоюза. По оценкам участников рынка, стоить они будут на 30% дороже. Но основные затраты понесут не покупатели, а государство, которое должно будет вложиться в продвижение идеи здорового питания.
Главное отличие экопродуктов от обычных заключается в том, что их выращивают по особым технологиям без использования химических удобрений и других вредных веществ. Такая «чистота» сказывается на цене – согласно мировой практике, она увеличивается примерно на 30%, говорит основатель группы компаний «Белая дача» Виктор СЕМЕНОВ.
До конца осенней сессии проект соответствующего закона будет направлен на утверждение в правительство, а затем будет вынесен на рассмотрение Госдумы. Все стандарты, которые прописаны в законопроекте, соответствуют европейским, ведь если хоть по одному пункту российские экопродукты не будут проходить, они не попадут на прилавки ЕС.
Председатель совета директоров агрокомбината «Московский» Евгений СИДОРОВ считает правильным, что депутаты обратили внимание на производство экологически чистых продуктов. «Но для начала надо четко определить, что понимать под этим термином и какие технологии применять в таком производстве», – добавляет он. Бизнесмен призывает провести консультации с производителями и общественностью, иначе, по его мнению, закон может получиться популистским. К примеру, закон о торговле, который разрабатывался для потребителей, на самом деле не принес им пользы, отмечает г-н Сидоров.
«Золотой Рог».
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