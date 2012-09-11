Презентация iphone 5 состоится в октябре

10 сентября, ZRPRESS. Следующая долгожданная презентация apple iphone 5 и пресс-конференция Apple состоится 4 октября этого года. Эта информация была получена из достоверных источников, близких к руководству компании.

Согласно сложившейся традиции руководство Apple проводило свои конференции для журналистов всегда в сентябре, но в 2012 году все изменилось. Впрочем, в последнее время в Эпл поменялось довольно многое (смена SEO, увольнение старых и приход новых сотрудников, несколько судебных разбирательств и т. д.) и перенос этого значимого медийного события вполне объясним.

Изменилась и география Apple. До этого основная часть значимых событий проводилась в Сан-Франциско в Yerba Buena Center, а в этом году яблочное действо будет проходить в Купертино в штаб квартире Apple. Для компании будущая конференция будет иметь огромное значение, и не только по той причине, что на ней будет проведена презентация iphone 5 – впервые презентацию будет полностью вести новый СЕО компании Тим Кук.

4 октября 2012 года у Кука будет отличная возможность проявить свои ораторские способности. Вместе с ним на мероприятии будут присутствовать Фил Шиллер - старший вице-президент по продуктовому маркетингу, Эдди Кью – старший вице-президент по интернет-разработкам и сервису, Скотт Форселл - руководитель мобильного направления по разработке iOS. В продажу 5 айфон поступит уже в середине октября, пишет www.winblog.ru.

«Золотой Рог».