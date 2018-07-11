Мобильная связь станет дешевле

После отмены национального роуминга

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об отмене национального роуминга для сотовой связи на территории страны. Законопроект предусматривает отмену дифференцированных тарифов на услуги связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте РФ.

Также предлагается отменить плату за входящий вызов для абонента при звонках за пределами домашнего региона.

Законопроект был внесен в 2017 году рядом депутатов от «Справедливой России». Его авторы отмечали, что внутренний роуминг вводился в стране под предлогом компенсационных мер сотовым компаниям, которые изначально вынуждены были осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи и несли в связи с этим дополнительные издержки. Но сегодня подобный механизм применяется крайне редко.

С 15 июня этого года роуминг для абонентов стран ЕС прекратил действовать на территории всего Евросоюза.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток