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Мобильная связь станет дешевле
После отмены национального роуминга
Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об отмене национального роуминга для сотовой связи на территории страны. Законопроект предусматривает отмену дифференцированных тарифов на услуги связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте РФ.
Также предлагается отменить плату за входящий вызов для абонента при звонках за пределами домашнего региона.
Законопроект был внесен в 2017 году рядом депутатов от «Справедливой России». Его авторы отмечали, что внутренний роуминг вводился в стране под предлогом компенсационных мер сотовым компаниям, которые изначально вынуждены были осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи и несли в связи с этим дополнительные издержки. Но сегодня подобный механизм применяется крайне редко.
С 15 июня этого года роуминг для абонентов стран ЕС прекратил действовать на территории всего Евросоюза.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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