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США нанесли удар по российским рыбакам
Россия в рамках Всемирной торговой организации сделала представление США. Оно касается новых правил ввоза рыбной продукции в США, которые в Росрыболовстве сочли «просто барьером», сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Российская сторона выразила недовольство и сделала представление США в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) из-за новых правил ввоза рыбной продукции в США, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя Росрыболовства в США Олега Рыкова.
«В ВТО мы довели эту информацию на уровне Министерства экономического развития. Делегация РФ была на последнем заседании организации. Они сделали первое представление американской делегации. Те попросили предоставить нашу озабоченность в письменном виде», — рассказал Рыков агентству.
Он уточнил, что речь идет о правилах, принятых американским президентом Бараком Обамой в 2014 году и направленных против мирового нелегального вылова морепродуктов. Рыков подчеркнул, что, согласно этим нормам, «каждый поставщик должен предоставлять неимоверный объем информации — от момента вылова до ввоза в США».
«И если какой-то бумажки не окажется, то они могут запретить ввоз. Это просто-напросто барьер», — подчеркнул он, добавив, с мая, когда начались общественные обсуждения новых правил, «мы много работали по линии посольства, обращались, писали заявление на уровне госдепа. Во вторник была встреча в офисе торгпреда, но пока каких-либо объективных объяснений мы до сих пор не получили».
Ранее, агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке российского правительства сообщало, что Кремль порекомендовал правительству активнее использовать инструментарий ВТО для устранения «дискриминационных мер» со стороны США в отношении российской продукции. Поручение было разослано в заинтересованные ведомства.
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Комментарии
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Вежливые люди11:00, 13.06.2016#
Живем во Владивостоке на берегу Японского моря. Цена на рыбу зашкаливает. 1 кг. камбала 200 рублей1 кг. горбуша 300 рублей1 кг. кета, нерка 400 рублей1 кг. навага 150 рублей1 кг минтай 190 рублейИ это мы все добываем у себя в море, и нам же нашу рыбу продают по баснословной цене на рынке. В магазине цена еще выше. ВЕРНИТЕ НАМ И НАШИМ ДЕТЯМ ХОТЯ БЫ РЫБУ. С. В. О. Л. А. Ч. И
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А вы свою страну накормите рыбой, не продавайте в Америку.