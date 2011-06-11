В России проведут сельскохозяйственную перепись

В 2014 году в России будет проведена новая сельскохозяйственная перепись. Об этом говорится в распоряжении правительства страны от 8 июня.

Для отработки методологии в 2012 году чиновники должны будут провести пробную перепись. Ответственным за проведение переписи назначен Росстат, а Минфин и Минэкономразвития должны обеспечить финансирование мероприятия из федерального бюджета.

Последняя сельскохозяйственная перепись проходила в России в 2006 году. Согласно ее итогам, в России 2,3 миллиона человек были заняты в крупных и средних сельскохозяйственных предприятиях, а еще 232 тысячи - в малых. Полные материалы переписи доступны на сайте Росстата.

До 2006 года сельскохозяйственные переписи не проводились более 85 лет: последний раз такая перепись была сделана в 1920 году.

В 2010 году Росстат проводил перепись населения по всей России. По ее итогам выяснилось, что в стране живет 142,9 миллиона человек - это на 2,2 миллиона меньше, чем после прошлой переписи 2002 года, пишет Lenta.ru.