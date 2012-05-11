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Женская одежда АНО снова в моде и во Владивостоке

11 Мая 2012, 21:57 | Дальний Восток

Лето заглядывает теплыми лучами в окна домов каждого жителя Владивостока, а это означает, что пора подумать о летней одежде. Шубы, куртки, пальто и шапки висят на вешалке, но открытым остается вопрос: какая женская одежда будет модной в этом году?

Подобный вопрос мучит не только модниц столицы Приморского края, но и оптовиков, которые должны обеспечить местных красавиц соответствующей экипировкой. Пусть обновление коллекции женской одежды АНО послужит пищей для размышления оптовых торгующих компаний, а вопрос где продается модная женская одежда оптом - разрешится сам по себе. Посмотреть варианты одежды для женщин и купить ее можно на сайте поставщика, но будет ли она востребована и в этом году?

Большинство современных женщин, формирующих свой гардероб только из модных платьев, юбок и блузок, знакомо с прежними коллекциями АНО. Более того, им известно, насколько предметы одежды АНО были востребованы и популярны ранее. Поскольку одежда действительно удобна, красива и доступна по цене, заряд ее модности вряд ли себя исчерпал. Естественно, платья АНО из прошлогоднего гардероба следует непременно сменить и главное - есть чем. Активные и опытные снабженцы, работающие с популярными бутиками и магазинами города, наверняка уже совершали поставки новых предметов одежды. Ведь им следует выполнять практически невозможное - опережать предположения и желания самых ярых модниц. И у некоторых поставщиков это получается. Они знают наверняка, что одежда от АНО всегда в моде.

Нельзя сказать, что сегодня женщинам совершенно нечего одеть. Однако, выполненный буквально вчера рейд по бутикам в районе Луговой показал не очень живописную картину. Несмотря на изобилие предметов женской одежды, и самих бутиков, в них представлены практически одинаковые модели. В большинстве случаев, производителем которых является наш самый ближайший иностранный сосед. По всей видимости, некоторые торговые точки еще не обработаны поставщиками, а спрос на летнюю одежду уже имеется. Отчасти, городскую моду формируют магазины, ведь люди должны что-то одевать на работу или праздничные вечера. Качественная, красивая и удобная одежда, отличающаяся своей оригинальностью от штампованных изделий "заморских производителей" - безусловно, лучше. К тому же, современные женщины стремятся именно к уникальности своего внешнего облика. Вот вам, уважаемые поставщики, информация к размышлению.

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