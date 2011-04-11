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Ценовой позитив на рынке леса - не повод думать о стабильности ситуции
Лесной комплекс – одна из важнейших отраслей дальневосточной экономики. В последние годы он подвергся серьезному воздействию в виде установления повышенных пошлин на вывоз древесины, часть крупных лесопромышленных компаний начала реализацию программ переработки.
Подавляющее большинство лесопродукции направляется на экспорт, который и позволяет существовать всему комплексу, зависящему от состояния мировых рынков, пожалуй, даже больше, чем от государственного регулирования.
О том, что происходило со сбытом лесоматериалов в 2010 году, о состоянии рынков в начале 2011 года «ДК» рассказал Александр СИДОРЕНКО, председатель ассоциации лесоэкспортеров Дальнего Востока, генеральный директор ЗАО «Смена трейдинг» – одного из крупнейших предприятий – профессиональных продавцов древесины.
– 2010 год характеризовался восстановлением ценового максимума продаж. В этом году мы впервые за последние 3 года достигли и даже в некоторых случаях превысили цены 2007 года. К примеру, при поставках в Республику Корея мы перешагнули рубеж в $180 за 1 куб. м древесины (ель). В направлении китайского Шанхая, при поставках морем, мы поднялись осенью до самых высоких цен за всю историю российско–китайской торговли. Похожая ситуация сложилась и с ценой поставок леса по железной дороге через Гродеково.
Среди ключевых факторов, повлиявших на ценовой разогрев китайского рынка, стоит выделить общее сокращение предложения древесины Китаю при сохранении спроса на лес внутри страны. Традиционными поставщиками КНР являются Новая Зеландия, Северная Америка, Россия. Наша страна с 2007 по 2010 год более чем вдвое снизила поставки леса в Поднебесную – с 27 млн куб.м до 13 млн куб.м. Причины: сокращение объема рубок в РФ, вовлечение части древесины в лесопереработку на своей территории. В этот же период ввоз лесосырья в Китай увеличила Новая Зеландия – с 1,3 млн куб.м до 6,5 млн куб.м. Северная Америка также приросла примерно с 0,5 до 4 млн куб.м.
Нетрудно заметить, что даже при бурном росте поставок Америка и Новая Зеландия не смогли закрыть дефицита, возникшего из–за сокращения российского предложения. Поэтому китайский рынок дает за древесину цену, несколько большую, в сравнении с той, которую должен был бы предлагать исходя из нынешнего состояния его экономики.
У североамериканцев возможности увеличения поставок из–за усиления рубок не безграничны. В 2011 году они, при всем желании, больше 5,5 млн куб.м на рынок КНР поставить не смогут. Новая Зеландия сможет дать максимум 7 млн куб.м. То есть дальнейший рост поставок в этом году возможен, но он будет незначительным. Кроме того, на поставки из Северной Америки большое влияние оказывают отношения между США и Канадой. В штатах лесная промышленность развита меньше, и в случае снижения внутреннего спроса, они повышают пошлины на импорт леса из Канады. Тогда канадские лесопромышленники активно ищут покупателей в других странах. В данный момент спрос растет, пошлины на канадский лес в США снижаются, и Канада вновь сосредотачивает основное внимание на рынке соседнего государства, что также ведет к сокращению предложения для Китая.
Не так проста для КНР и ситуация внутри России. Дело в том, что в Юго–Восточную Азию большие объемы поставок идут не с Дальнего Востока, а из Сибири. Только Иркутская область в минувшем году заготовила 18 млн куб.м. Для сравнения: Хабаровский край – 6,3 млн куб.м. Но два года как Сибирь стала ориентироваться на оживающие рынки стран СНГ, на поставки в Европу и арабские страны, на внутренний спрос центральной части РФ, перераспределяя на этих направлениях часть леса и продукции переработки, ранее шедшие в ЮВА.
Более того, российские лесорубы из–за погодных условий в конце 2010 – начале 2011 года дополнительно вынужденно снизили заготовку древесины. В декабре дальневосточные лесопромышленники получили миллионы куб.м снега. Лесовозных дорог не стало, их прокладка сильно увеличивает себестоимость рубок. Один пример. На Дальнем Востоке на подрядах в лесу работает немало украинских компаний. После выпадения обильных осадков рост себестоимости работ привел к тому, что они перестали укладываться в расценки, заложенные в подрядных договорах, и сочли резонным отложить рубки до весны, когда снег сойдет естественным путем, или, как минимум, не расширять штат работающих на делянах сотрудников. Это также оказывает влияние на формирование объемов предложения леса и вызывает дополнительное напряжение на рынке КНР.
Несколько иная ситуация на другом рынке ЮВА: Япония сократила объемы закупок российского пиловочника с 4 млн куб.м в 2007 году до 380 тыс. куб.м в 2010–м. Это связано уже не с отсутствием предложения, а со снижением потребления лесопродукции японским рынком. Зато здесь стали больше приобретать продукцию нашей лесопереработки.
Надо отметить, что востребована качественная продукция, с высокой степенью обработки. И мы сегодня поставляем ее не только в Японию, но и в Европу, Республику Корея. При этом цена в этом сегменте рынка также растет. В Японии, например, рост в 2010 году составил около 20%, цена на стандартные пиломатериалы здесь приблизилась к $500 за куб.м.
На рынке Европы мы пока только появляемся, и нам трудно конкурировать с сибирскими, северо–западными коллегами, у которых значительно ниже себестоимость заготовки и производства. Ведь на Дальнем Востоке не только электроэнергия дороже. В 2010 году стоимость железнодорожного тарифа в некоторых случаях поставок пиломатериалов поднялась в 4 раза, что, по большому счету, отсекает внутренний рынок по самый Биробиджан, значительно осложняет поставки в европейском направлении. Тем не менее нам удается продавать и в Европе, поставки идут, цена реализации пока позволяет окупить расходы. Но прибыли нет. А с учётом расходов будущих периодов и обслуживанием заимствований – ситуация сложная. Кроме того, больших объемов продаж там ждать не приходится, и никаких других рынков, кроме ЮВА, для нас, по большому счету, не существует.
Надо отдельно сказать, что нынешний ценовой позитив – не повод думать о стабильности ситуации. Рынки имеют свойство очень быстро меняться. И, несмотря на все приведенные фундаментальные факторы, говорящие о возможности продолжения роста, не раз бывало, что ситуация переворачивалась в считанные дни и даже часы. Поэтому продавцам лежать и наслаждаться повышенным спросом не приходится, надо много работать и сохранять полную концентрацию, чтобы прирастать в доходах и не потерять все позиции в одночасье.
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