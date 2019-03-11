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Первая рыба с Дальнего Востока пойдет на Запад уже летом 2019 года
Благодаря Госкорпорации «Росатом» доставка Северным морским путем окажется дешевле, чем транспортировка по железной дороге
Рыбную продукцию с Дальнего Востока отправят на Запад страны морским путем. Как показывают расчеты, такой вариант транспортировки оказывается в разы дешевле, нежели по железной дороге. Предположительно, первые рейсы пойдут уже в летом 2019 года.
В настоящее время единый инфраструктурный оператор - госкорпорация «Росатом» - занимается анализом состояния портов Дальнего Востока для оценки экономической целесообразности. Наиболее перспективным для транспортировки рыбы пока признан Петропавловска-Камчатского. Маршрут будет продолжен до Мурманска, откуда уже сухопутным путем отправятся в Санкт-Петербург и далее.
Для перевозки продукции будет использоваться атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть», который сейчас находится на модернизации.
- Вопрос перевозки рыбопродукции по Севморпути обсуждается давно, – сказал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. – Более того, летом мы вместе с Росрыболовством и "Атомфлотом" проводили совещание по этому поводу. Что касается Севморпути – это очень перспективно по двум причинам. Во-первых, самый дешевый транспорт, конечно, водный. Если еще "Атомфлот" пойдет нам навстречу и снизит ставки за ледовые проводки, то получится существенно снизить цену. Почему-то суда с рыбопродукцией проводятся по другим расценкам, в отличие от прочих природных ресурсов. Надо уравнять их, надо сделать ледовую проводку рентабельной».
Как отмечают в Росрыболовстве, маршрут по Северному морскому пути вполне может стать конкурентом РЖД - стоимость доставки рыбы из Владивостока до Москвы в высокий сезон по железной дороге составляла 15,5 рубля за килограмм, а по морю – 11 рублей.
Отметим, инфраструктурное сопровождение реализации проекта Севморпути будет осуществляться при помощи Госкорпорации «Росатом», которая займется оказанием госуслуг в области морской деятельности и управления государственным имуществом. Предполагается, что в результате запуска проекта грузооборот по Северному морскому пути в нынешнем году может вырасти более чем в полтора раза - до 30 млн тонн против 18 млн тонн в 2018-м.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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