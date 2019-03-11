www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.96 р. 100 JPY: 59.03 р.
EUR: 74.57 р. 10 CNY: 98.35 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Транспорт
Распечатать

Первая рыба с Дальнего Востока пойдет на Запад уже летом 2019 года

11 Марта 2019, 17:37 | Дальний Восток

Благодаря Госкорпорации «Росатом» доставка Северным морским путем окажется дешевле, чем транспортировка по железной дороге

Рыбную продукцию с Дальнего Востока отправят на Запад страны морским путем. Как показывают расчеты, такой вариант транспортировки оказывается в разы дешевле, нежели по железной дороге. Предположительно, первые рейсы пойдут уже в летом 2019 года.

В настоящее время единый инфраструктурный оператор - госкорпорация «Росатом» - занимается анализом состояния портов Дальнего Востока для оценки экономической целесообразности. Наиболее перспективным для транспортировки рыбы пока признан Петропавловска-Камчатского. Маршрут будет продолжен до Мурманска, откуда уже сухопутным путем отправятся в Санкт-Петербург и далее.

Для перевозки продукции будет использоваться атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть», который сейчас находится на модернизации.

- Вопрос перевозки рыбопродукции по Севморпути обсуждается давно, – сказал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. – Более того, летом мы вместе с Росрыболовством и "Атомфлотом" проводили совещание по этому поводу. Что касается Севморпути – это очень перспективно по двум причинам. Во-первых, самый дешевый транспорт, конечно, водный. Если еще "Атомфлот" пойдет нам навстречу и снизит ставки за ледовые проводки, то получится существенно снизить цену. Почему-то суда с рыбопродукцией проводятся по другим расценкам, в отличие от прочих природных ресурсов. Надо уравнять их, надо сделать ледовую проводку рентабельной».

Как отмечают в Росрыболовстве, маршрут по Северному морскому пути вполне может стать конкурентом РЖД - стоимость доставки рыбы из Владивостока до Москвы в высокий сезон по железной дороге составляла 15,5 рубля за килограмм, а по морю – 11 рублей.

Отметим, инфраструктурное сопровождение реализации проекта Севморпути будет осуществляться при помощи Госкорпорации «Росатом», которая займется оказанием госуслуг в области морской деятельности и управления государственным имуществом. Предполагается, что в результате запуска проекта грузооборот по Северному морскому пути в нынешнем году может вырасти более чем в полтора раза - до 30 млн тонн против 18 млн тонн в 2018-м.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

Автор:
Теги: рыба  доставка  ржд  севморпуть  Росатом 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru