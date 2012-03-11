Золотодобытчики Дальнего Востока бьют рекорды

Никогда еще Россия не добывала и не производила столько золота, сколько в 2011 году. Российские аффинажные заводы произвели 212,122 тонны золота, включая добычу и переработку отходов, что на 4,7% больше, чем в году предыдущем. По данным Союза золотопромышленников, добыча из недр составила 188,4 тонны и выросла на 6,8%. В 2010 году в России было добыто 175,2 тонны золота, а в 2009-м – 178,3 тонны.

По мнению специалистов, наблюдаемый в России рост золотодобычи связан в значительной мере не только с ростом мировых цен на драгметалл, но и с усовершенствованием методов извлечения золота, позволяющих вовлекать в эксплуатацию месторождения с более низким содержанием металла в руде (1,5-3 г на тонну). Речь идет о таких технологиях, как кучное выщелачивание, «уголь – в пульпе» и «уголь – в щелочи», бактериальное окисление и др.

По словам председателя совета Союза артелей старателей России Виктора ТАРАКАНОВСКОГО, Россия, занимая второе место в мире по запасам золота, могла бы добывать до 300 т металла в год. Но в мировом рейтинге по добыче золота занимает лишь пятое. Пятый год подряд крупнейшим добытчиком золота в мире остается Китай. В прошлом году китайскими компаниями было добыто 360,96 тонны золота (на 5,89% больше, чем в 2010 году), сообщает Bullion.ru, что стало абсолютным рекордом. Китайские компании продолжали развивать рудники в своей стране, а также активно работали за рубежом.

Амурчане потеснили Чукотку

Итог российской золотодобычи оказался предсказуемым, как и результаты по отдельным субъектам. В Дальневосточном федеральном округе в передовики резко вырвалась Амурская область, потеснив прежнего лидера – Чукотский автономный округ. Добыча в области выросла в полтора раза, с 19,5 тонны золота в 2010 году, до 28,5 тонны в минувшем.

По добыче золота Амурская область уступила только Красноярскому краю, где в прошлом году было добыто 35 тонн золота. Такой темп обеспечен приростом мощностей на месторождениях Пионер и Маломыр, принадлежащих компании «Петропавловск». Только она в 2011 году произвела 19600 кг золота, что больше, чем в 2010 году добыли все амурские предприятия. В 2011 году Группой компаний «Петропавловск» была введена в строй 4-я очередь производства на месторождении Пионер, благодаря чему мощность предприятия доведена до 7,9 млн т руды в год и около 9 тонн золота. К концу года введена в строй первая очередь ГОКа на месторождении Албын мощностью 4,1 млн т руды в год.

Прирост добычи в Амурской области обеспечило и месторождение Березитовое, разработкой которого занимается Nordgold – дочерняя компания ОАО «Северсталь».

Прежний лидер по добыче золота в регионе – Чукотский АО снизил объемы в 2011 году на 19,7%. По итогам 2010 года в Чукотском автономном округе было добыто 24,4 тонны. Уменьшение объемов добычи было плановым и произошло из-за падения содержания золота в рудах месторождения Купол, разработку которого ведет ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания» (принадлежит канадской корпорации Kinross Gold).

Колыма увеличила добычу золота на 7%, было добыто 18,2 тонны, что на 1,2 тонны больше, чем в 2010 году, из них 6,8 тонны рудного и 11,4 – россыпного.

«Результаты ожидаемые, – прокомментировал ситуацию руководитель департамента природных ресурсов администрации Магаданской области В. МИТЬКИН. – Наиболее ощутимую прибавку дали предприятия Северо-Эвенского района, где было добыто 90 кг россыпного и 3 тонны 167 кг рудного золота. Только рудник Кварцевый добавил к предыдущему итогу 834 кг, а Омолонская ЗРК – 622 кг, оба – предприятия ОАО «Полиметалл». Они могли бы дать и больше, внедрив технологию по обогащению руды с Сопки Кварцевой на Кубакинской фабрике. Прибавка Ягоднинского района составила 333 кг, его итог в прошедшем промсезоне превысил пятитонный рубеж. В Сусуманском районе по ряду объективных причин произошло отставание, район добыл 4,6 т золота. Вклад Омсукчанского района составил 2547 кг золота, что на 466 кг меньше, чем в 2010 году. Причиной стало снижение среднего содержания металла на месторождениях Дукат и Джульетта».

Результат позитивный

По результатам 2011 года в Хабаровском крае добыто 14,6 т золота. Спад по сравнению с 2010 годом составил 2,5 тонны. Как пояснили в Союзе золотопромышленников, он обусловлен сокращением производства ООО «Амур Золото» (это золотодобывающий актив, выделенный из АС «Амур») из-за закрытия Рябинового ГОКа, снижением добычи на ГОКе «Тас-Юрях», а также недозагрузкой мощностей на Многовершинном месторождении компании Highland Gold.

Кроме того, концентрат с запущенного в этом году «Полиметаллом» ГОКа на Албазино с годовой производительностью 1,5 млн тонн руды в год уходил в Китай, не отражаясь в данных по производству аффинированного драгметалла.

Якутия увеличила добычу золота на 2,2%, по итогам 2011 года она составила чуть более 19 тонн, хотя по планам, озвученным руководителем департамента горнорудного комплекса и ювелирно-гранильного производства Алексеем ЕФИМОВЫМ, должна была составить 19,1 тонны. И все же данный уровень добычи оценивается как позитивный.

По словам Ефимова, уровень добычи золота в Якутии стабилизировался, а значительное увеличение не происходит в связи с отсутствием инфраструктуры на Нежданинском месторождении и организационно-технологическими причинами в ОАО «Алданзолото ГРК» (месторождение Куранах). Также снизила на 3% производство золота компания «Селигдар», объем добычи в 2011 году составил около 1,4 т, хотя ее дочернее предприятие (100%) ОАО «Золото Селигдара» ввело в Якутии в эксплуатацию месторождение Смежное с запасами 2,6 т и проектным объемом извлечения до 300 кг золота в год.

Недропользователи Камчатского края по итогам 2011 года снизили добычу драгметалла на 2,4% – до 2,468 тонны. Добыча рудного золота составила 2,256 тонны, что на 3% ниже уровня 2010 года, россыпного – выросла на 5%, до 211,7 кг. Добыча в крае снизилась в связи со значительным снижением содержания золота в рудах Агинского месторождения, лицензия на которое принадлежит ОАО «Золото Камчатки» (входит в группу «Ренова»).

Другая золотодобывающая компания – британская Trans-Siberian Gold (TSG) – запустила в конце года ГОК на Асачинском месторождении Камчатки. Золотоизвлекающая фабрика будет перерабатывать около 150 тысяч тонн руды в год. По информации правительства Камчатского края, это одна из самых современных фабрик в России. До конца 2011 года TSG добыла на месторождении 244 кг золота. Как считают специалисты, открытие рудника на Асачинском позволит увеличить добычу золота на Камчатке на 100%.

Отдельно коснемся прошлогодних событий, повлиявших на работу ведущих золотодобывающих компаний региона.

HGM споткнулась на Многовершинном

Британская компания Highland Gold (32% акций принадлежат компании Millhous Capital Романа АБРАМОВИЧА, 20,4% – Barrick Gold) не смогла добиться в прошлом году запланированного объема добычи. Ее результаты оказались на 14% меньше прогнозных из-за 15%-го снижения среднего содержания золота в руде на основном месторождении Многовершинное. На Дальнем Востоке компания разрабатывает также месторождение Белая Гора (тоже в Хабаровском крае), но здесь только начата опытно-промышленная отработка.

В начале 2012 года появилась информация о желании Barrick выйти из капитала Highland Gold Mining Ltd, сообщается в пресс-релизе Highland Gold. Впрочем, это не должно иметь серьезного влияния на работу HGM, отмечают аналитики. По данным «Тройки Диалог», Barrick Gold много лет является акционером HGM и, возможно, рассматривала ее в качестве инструмента для расширения присутствия в перспективных золотодобывающих регионах СНГ. Но после ряда серьезных разногласий Barrick с регуляторами в России ее интерес к российским активам явно снизился.

«Высочайший» закрепляется в Якутии

В 2011 году ОАО «Высочайший» продлил лицензию на Куранахское месторождение россыпного золота в Республике Саха (Якутия) до 2016 года. Оператором якутского проекта «Большой Куранах» является его дочерняя компания ЗАО «ГДК Алдголд». Балансовые запасы золота на месторождении – 63,6 т. Объем добычи в 2011 году составил здесь 236,7 кг (в 2010 году добыто 269,2 кг).

Роснедра намерены провести 26 апреля 2012 года конкурс на право пользования недрами с целью разведки и добычи рудного золота на месторождении Дражное в Якутии, участие в котором может принять и ОАО «Высочайший». Кроме Якутии компания имеет золотодобывающие активы в Иркутской области.

Rio Tinto ICT расширяет присутствие на Камчатке

Polymetal International (контролирует ОАО «Полиметалл») в апреле объявила о болезненном сокращении производственных планов, которое было обусловлено задержкой пуска в эксплуатацию нового предприятия в Амурске и сложностями на зимнике на Омолоне. По итогам 2011 года производство золота ОАО «Полиметалл» осталось на уровне 2010 года – 13,8 тонны.

Существенным событием, касающимся ОАО «Полиметалл», является создание группой ИСТ (владелец Александр НЕСИС – основной акционер Polymetal Int) и британской горнодобывающей компанией Rio Tinto совместного геологоразведочного предприятия Rio Tinto ICT (создано в июне 2011 года на Кипре). СП намерено расширить присутствие на Камчатке. ФАС России удовлетворила ходатайство вновь созданного СП о приобретении 100% доли в уставном капитале ООО «Ольховое», которое принадлежит структурам группы ИСТ.

Осенью 2011 года Rio Tinto ICT купила ООО «Лазурное», владеющее геологоразведочной лицензией на одноименное медно-полиметаллическое месторождение с золотом и серебром на Камчатке. Продавцами также выступили структуры группы ИСТ. В декабре 2011 года «Ольховое» выиграло аукцион на право пользования недрами для ГРР и добычи золота и серебра в пределах перспективной площади Дранка с прогнозными ресурсами 4 тонны золота и 21 тонну серебра. Это уже третья попытка Rio Tinto начать добычу золота в России.

Глухое в Приморье понравилось БКС

В декабре прошлого года Управление по недропользованию по Приморскому краю (Приморнедра) провело один из самых значимых аукционов. На продажу выставлялось месторождение коренного золота Глухое. Победителем стала дочерняя структура «Балтийской строительной компании» (БСК) – ЗАО «Приморзолото». По мнению специалистов, месторождение относится к сложному типу черносланцевых золотосульфидных месторождений, интенсивно разрабатываемых в мире последние годы. Рентабельность отработки бедных руд таких месторождений обеспечивается большими объемами добычи. Но на Глухом это еще придется доказать доразведкой.

ЗАО «Приморзолото» было зарегистрировано в начале 2010 года, но за короткий срок сформировало солидный портфель активов, куда вошли Малиновское месторождение через покупку 100%-ной доли в «Малиновской золоторудной компании», золотосеребряное рудопроявление Милоградовское и золотомедный участок Конторский, а также участок рудного золота Намовский. За два с половиной года прогнозные активы компании с лицензией на Глухое выросли до 200 тонн золота.

Слухи о слиянии

Компания «Полюс Золото», владеющая через «Рудник им. Матросова» лицензией на Наталкинское месторождение золота в Магаданской области, ждет решения правительства на размещение своих акций на Лондонской бирже. Как пишет портал gold.ru, «Полюс Золото» таким образом хочет улучшить свой международный имидж и сделать возможным слияние с одним из своих конкурентов по добыче золота. В качестве претендентов называются «Полиметалл» и канадская Kinross Gold, правда, «Полиметалл» в январе опроверг эти слухи. Очевидной операционной синергии в таком объединении нет, полагают аналитики. Лишь один очевидный плюс, – после объединения у компаний откроются новые возможности для приобретения активов за рубежом.

А если говорить в целом об отрасли, то в России наблюдается тенденция уменьшения числа средних (от 0,1 до 1 т) и мелких (менее 0,1 т) золотодобывающих предприятий при постоянном увеличении количества крупных (с объемом добычи более 1 т).

Успешная геологоразведка

В управлении Дальнедр подчеркивают, что в последние годы на территории Дальневосточного федерального округа резко активизировались геологоразведочные работы, что обеспечило опережающее воспроизводство золота. С 2005 по 2011 годы прирост запасов золота на месторождениях ДФО превысил 3 тыс. тонн при погашении за счет добычи около 740 тонн. За последние годы в районах традиционной золотодобычи, в частности, в Магаданской области и Республике Саха (Якутия), доказаны перспективы выявления новых крупнообъемных золоторудных месторождений (пока считающегося нетрадиционным для России геолого-промышленного типа). Их освоение с применением современных технологий добычи и переработки руд позволит уже в течение ближайших лет резко – в полтора-два раза – увеличить объем добычи золота в стране, считают специалисты.

Из самых значительных результатов переоценки запасов стоит назвать данные, полученные «Полюсом Золото» по Наталкинскому золоторудному месторождению (Магаданская область), где прирост запасов золота составил 1134,3 т при среднем содержании 1,7 г на тонну. ЗАО «Чукотская ГГК» (Kinross Gold) завершило разведку месторождения Купол – в итоге запасы составили 138 т золота и 1684 т серебра. Завершена также первая очередь разведки месторождения Албазино (Хабаровский край), где по данным «Полиметалла» запасы по категории С1+С2 составили 65,9 т.

Получен прирост запасов рудного золота на месторождениях Нежданинское – более 160 т (Республика Саха (Якутия), Бамское – 94 т, Маломыр – 35,1 т, Албын – 32,8 т (Амурская область), Белая Гора – 26,3 т (Хабаровский край), Павлик – 49,1 т (Магаданская область), Двойное – 64,7 т, Коральвеем – 46,7 т (Чукотский АО). В Амурской области также выявлено и оценено сульфидное медно-никелевое месторождение Кун-Маньё (ЗАО «Кун-Маньё»), включающее 1,4 т золота.

По данным Федерального агентства по недропользованию, территории Магаданской области, Республики Саха (Якутия), Чукотского АО имеют реальные геологические предпосылки выявления крупнообъемных коренных месторождений золота мирового класса. В частности, таким может стать месторождение Песчанка в Чукотском АО, ресурсы которого оцениваются в 300 т золота при среднем содержании 0,32 г на тонну. Разведываются запасы высокоперспективного золото-меднопорфирового месторождения промышленного типа Малмыж в Хабаровском крае.

Ожидаем рост добычи

Все это позволяет высоко оценивать перспективы золотодобывающей отрасли Дальнего Востока. Кроме того, как считают в Союзе золотопромышленников, в 2012 году золото продолжит рост в цене, и будет востребовано всеми сегментами рынка. Но рост добычи в 2012 году не будет большим. Если говорить о компаниях, то увеличат добычу «Полюс Золото» – за счет запуска месторождения Вернинское, «Полиметалл» – за счет Албазино и Омолонских месторождений, «Петропавловск» – за счет пуска второй очереди Маломыра и начала добычи на Албыне.

К концу 2012 года «Петропавловск» предполагает произвести на проекте «Албын» примерно 130 тыс. унций (около 4,04 тонны) золота. Министр природных ресурсов Амурской области Юрий ПРИВАЛОВ сказал, что за счет Албынского месторождения область в 2012 году сможет выйти на добычу 30 тонн золота. После выхода на проектную мощность рудник будет добывать около 4 тонн драгоценного металла ежегодно.

«ОАО «Полиметалл» считает маловероятным повторение сложностей с запуском Амурского гидрометаллургического комбината», – сказал Виталий Несис в одном из интервью. Вероятность выхода комбината в течение этого года на заявленные параметры по переработке и коэффициенту извлечения он оценивает как крайне высокую.

В ближайшие годы, по словам Несиса, ОАО «Полиметалл» может реализовать три потенциально возможных проекта в Хабаровском крае: вторую очередь месторождения Албазино (включая Восточноалбазинскую и Южноалбазинскую площади), месторождение Кутын и группу месторождений Авлаякан-Киранкан. В 2011 году компания начнет строительство в Хабаровском крае двух новых ГОКов – на месторождениях золота Авлаякан и Белая Гора, где в этом году началась опытно-промышленная отработка.

ООО «Золоторудная компания Майское», принадлежащее «Полиметаллу», начало в новом году монтаж производственного оборудования на обогатительной фабрике на Майском месторождении на Чукотке. Ее строительство должно быть завершено к концу года, отмечают в компании. На Майском будет производиться золотосодержащий концентрат, который через порт Певек планируется перевозить на Амурский гидрометаллургический комбинат. Получение первого майского золота намечено на конец 2012 года, а выход работы «Золоторудной компании Майское» на полную мощность ожидается в течение следующего года. Там же, на Чукотке планируется в этом году начало добычи на крупных месторождениях золота и серебра Двойное (ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания») и Кекура (ЗАО «Базовые металлы»).

Горняки Магаданской области обещают добыть в 2012 году свыше 19 тонн золота, т. е. на 600 кг больше, чем в 2011-м. Увеличить добычу планируется за счет рудных предприятий. В частности, рудник «Джульетта» должен выйти на отработку более богатых участков месторождения. По Омсукчанскому району планируется увеличение на 400 кг, а вторым районом-рекордсменом станет Северо-Эвенский.

Меры стимулирования

Несмотря на явные успехи в добыче золота и приросте его запасов, специалисты по-прежнему считают, что в России необходимы меры стимулирования геологразведочных работ. По мнению председателя Союза золотопромышленников Виктора ИВАНОВА, опубликованному в «Вестнике золотопромышленника», действующая система регулирования недропользования остается основным препятствием для развития юниорских геологоразведочных компаний.

Он считает недопустимым проводить аукционы по участкам недр, где оценка ресурсов не выше прогнозной. По существу, это участки, предназначенные для инвестирования с целью выявления новых месторождений золота, и предметом аукциона они должны стать только после оценки и утверждения запасов в случае, если ГРР выполнялись на государственные средства, отметил Виктор Иванов. А там, где открытие месторождения произошло за счет собственных средств недропользователя, оно должно предоставляться ему для дальнейшей разведки и добычи без аукционов и конкурсов. С этими оценками мер стимулирования согласны все опрошенные «ДК» недропользователи.

И в заключение приведем мнение директора по стратегическому развитию ГК «Петропавловск» Али САМОХВАЛОВОЙ, которая дает оценку будущим слияниям и поглощениям в отрасли. Это будут небольшие сделки, «потому что те накопления, которые компании произвели в результате больших цен прошлого года, инвесторы ожидают увидеть в качестве дивидендов». Трендом 2012 года может стать приобретение бумаг конкурентов на рынке.

Надежда ВОРОНЦОВА, «Дальневосточный капитал».