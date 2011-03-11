Даешь лыжню!

Горнолыжные базы Приморья открыли сезон. Склоны подновлены, домики для гостей подкрашены, в банях заготовлены новые дубовые веники... Между тем спальные места для туристов в гостиницах Арсеньева, гостевых домах "Горного дома", базы "Кучелиново" проданы были еще в середине ноября.

"Комета"

Ближайшая к Владивостоку трасса - центра зимнего отдыха "Комета". Это Мекка для любителей зимних видов спорта. Для желающих подучиться технике катания работает дежурный тренер. В прошлом сезоне "Комета" обзавелась собственным сноупарком, в этом году достроила дополнительные домики и места с мангалами для семейного отдыха. Работает прокат санок, коньков, горных и беговых лыж, сноубордов. Въезд на базу платный: 100 рублей берут с взрослого и 50 руб. с ребенка школьного возраста. Аренда домика - 1200 руб. в сутки.

"Горный дом"

Горнолыжным спортом предпочитают заниматься на других склонах. Например, на трассе "Горного дома", который находится в Анисимовке. Хотя одежда для сноуборда здесь тоже понадобится. Накануне там прошли соревнования "Декабрьские обгонялки". Выпавший снег примяли юные спортсмены, так что на склоне кое-где торчит трава. Директор "Горного дома" Александр ГРИБАНОВ рекомендует использовать то снаряжение, которое не жалко выбросить. "Пока рискуют только подростки на бордах", - говорит он. Абонемент в будние дни обойдется в 400 руб., в выходные и праздничные - в 700 руб. Работает прокат, за час катания на горных лыжах или сноуборде просят 200 руб. За 500 руб. можно переночевать на базе - выдают коврики и спальники. Работают душ, столовая, бар. Есть охраняемая автостоянка, оборудованы места под костры.

"Орлиная"

База зимнего отдыха "Орлиная", известная среди любителей зимних видов отдыха как "база в Кучелиново", располагает тремя лыжными трассами с подъемниками. Все три освещаются в вечернее время. Оборудован склон для начинающих лыжников и детей. Работает прокат. Час катания на прокатных лыжах с использованием бугельного подъемника - 180 руб., на тюбинге и беговых лыжах - 100 руб. Сноуборд без подъемника обойдется в 100 руб. Кучелиновская столовая предлагает комплексные обеды по 100-120 руб. По словам директора базы Михаила НИКОНОВА, трасса для тюбингов засыпана снегом, сейчас подводят воду к снежной пушке, которую задействуют для подготовки детской горнолыжной горки.

"Бодрость"

База отдыха "Бодрость", расположенная в пригороде Арсеньева, имеет капитальное отапливаемое здание на 44 места с горячим водоснабжением, душем и туалетами на этаже. Комнаты рассчитаны на проживание 2-6 человек. Есть столовая, где, по отзывам, кормят хорошо, вкусно и относительно недорого. В этом году суточное проживание с трехразовым питанием, проживание и пользование прокатом лыж обойдется в 630 руб. Деревянные лыжи на прокат стоят 20 руб. в час, а пластиковые - 30 руб. Правда, на базе нет горнолыжной трассы, поэтому спортсмены-любители оставляют своих жен с детьми развлекаться на коньках и беговых лыжах, а сами отправляются на соседнюю горнолыжную базу "Восток".

"Восток"

Арсеньевский "Восток" обладает самой протяженной оборудованной трассой в крае для горнолыжного спуска - 870 метров, с 500-метровым перепадом высоты в начале и в конце трассы. Прокат горных лыж стоит 120 руб. в час, сноубордов - 200 руб. Однократное пользование подъемником - 70 руб. Суточный абонемент - 700 руб. На горе дежурят тренеры из числа бывших спортсменов-горнолыжников из Арсеньева. За час они берут 200-250 руб. При "Востоке" есть детская секция горнолыжного спорта на 70 человек. На территории базы работает кафе, есть дежурный врач. Директор базы Александр ЮШИН сетует на отсутствие снега, поскольку приобретение снежной пушки в планах "Востока" пока не значится: "Мы стараемся развиваться за счет собственных средств. Вот в прошлом году купили новый подъемник".

"Юность"

База отдыха "Юность" располагается в Анучинском районе, между деревнями Староварваровка и Смольное. "Юность" - бывший пионерский лагерь. На базе сохранились административное здание, столовая, корпуса для проживания. Имеются комнаты на 2-6 человек, туалеты и умывальники - в корпусах. Работают столовая и медпункт. Склон для горнолыжников только один, протяженностью около полукилометра, с подъемником бугельного типа. На местном пруду заливается каток, неподалеку от базы расположена беговая трасса. Если верить информации, изложенной на сайте primorskiextreme.ru, за проживание в сутки берут всего 250 руб. По желанию еще за 200 руб. можно заказать трехразовое питание. Есть прокат: горные лыжи - 70 руб. в час, беговые - 40 руб., сноуборд - 100 руб.

Наречное

В селе Наречном нет базы зимнего отдыха, однако благодаря комфортной трассе, проложенной по сопке местными энтузиастами, сюда заглядывают горнолыжники. В Наречном не рекомендуют кататься новичкам, поскольку склон довольно крутой и завершается обрывом. На склоне есть подъемник бугельного типа. Работает прокат, но выбор снаряжения скуден: в наличии санки за 20 руб. и беговые лыжи за 40 руб. в час. На базе нет домиков и кафе. Туристы селятся в самом Наречном, там же покупают продукты.