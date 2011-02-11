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Глобальные перемены приморского авторынка
Если на ваш японский автомобиль во Владивостоке во время тайфуна вдруг упадет дерево, или же машина, неровен час, перевернется, свалившись в кювет, - смело кладите водительское удостоверение на полку и записывайтесь в пешеходы: заменить кузов аварийного автомобиля вы вряд ли сможете. С 5 августа постановлением правительства Российской Федерации запретительные пошлины на ввоз кузовов утверждены окончательно.
Распиленный результат
Решение значительно осложнит жизнь автомобилистов, вздумавших осуществить замену номерного агрегата, рождалось в недрах правительства, как и положено, 9 месяцев. В октябре 2008 года пошлина в размере 15% от стоимости кузова, но не менее 5000 евро, была введена временно. Теперь барьер стал постоянным. Считается, что высокие пошлины доказали свою эффективность в борьбе с так называемыми "конструкторами" - автомобилями, собранными по "серой" схеме из машинокомплектов.
Полностью "конструкторы" однако же, не исчезли. В количественном выражении их число действительно резко сократилось, но на смену им пришла качественно другая схема - "распилы". Если в классическом "конструкторе" от кузова отделялись только двигатель и шасси, то теперь из кузова выпиливается целый фрагмент, как правило, кормовая часть. Распиленный автомобиль проходит таможню под другим кодом ТНВЭД, после чего заново сваривается и начинается автопродажа в Кривом Роге.
Причиной нынешних глобальных метаморфоз дальневосточного авторынка принято считать проводимую Москвой протекционистскую политику поддержки отечественного автопрома. Кроме утверждения запретительных пошлин на ввоз автокузовов в скором времени следует ожидать закрепления повышенных ставок на ввоз собственно автомобилей. Введенные в декабре прошлого года также в качестве временных, эти ставки имеют все шансы стать постоянными.
Как утверждает правительство, эти меры направлены на развитие отечественного автопрома, который состоит не только из российских автозаводов, но и сборочных предприятий зарубежных автокорпораций.
Под "дальзаводской" крышей
Одним из таких предприятий является Sollers - холдинговая компания, владеющая Ульяновским автозаводом и сборочными площадками по выпуску иномарок Isuzu, FIAT и Ssang Yong. На состоявшемся недавно в Хабаровске региональном совещании с участием премьер - министра ПУТИНА было подтверждено, что именно Sollers построит во Владивостоке автомобильный завод.
Ранее краевые власти говорили о рассмотрении площадки в районе поселка Врангель, однако сам Sollers, по словам руководителя пресс-центра компании Зои КАИКА, предпочел Владивосток. "В городе проще набрать необходимый квалифицированный персонал для производства, плюс уже есть готовая инфраструктура". Под готовой инфраструктурой Sollers имеет в виду производственные площади "Дальзавода", на которых, по самой последней информации, и планируется наладить сборку автомобилей. В Хабаровске Владимир Путин даже озвучил дату схождения с конвейера первого дальневосточного автомобиля - 29 декабря, накануне Нового года.
Строить завод, а точнее, завозить и настраивать оборудование в дальзаводских цехах, будут специалисты компании Sollers. Управление заводом также будет "из варягов". Местное население получит 200 новых рабочих мест непосредственно у станка, плюс нашим достанется некоторая доля в менеджменте среднего звена.
На первом этапе потребуется решать земельные вопросы. Как известно, "Дальзавод" сегодня представляет собой конгломерат самых разных компаний, работающих на его территории. И территория, приглянувшаяся Sollers, как сообщили "ПР" дальзаводчане, в настоящий момент находится в аренде у одной из таких компаний.
Первым автомобилем станет FIAT Ducato - европейский аналог российской "Газели". Его потребителем Sollers видит прежде всего муниципальные службы и государственные структуры. После запуска линии FIAT начнется производство грузовиков Isuzu, которые должны будут обеспечивать стройки саммита, а также корейских внедорожников Ssang Yong моделей Kyron и Rexton. В перспективе Sollers планирует приступить к производству новой модели грузовика Isuzu с колесной формулой 6х6. Машина будет востребована горнорудными и лесозаготовительными компаниями, а также нефтяниками и газовиками, которые придут в Приморье с началом строительства нефте- и газопровода. В общей сложности Sollers рассчитывает производить во Владивостоке 15000 автомобилей в год. "А если будет положительно решен рассматривающийся сейчас вопрос по льготной доставке машин из Приморья в западную часть России, объемы выпуска могут возрасти до 40000 авто в год", - говорит Зоя Каика.
Неизбежный рикошет
Пока неизвестно, как воспринимают необходимость льготных перевозок автомобилей с запада на восток и с востока на запад акционеры РЖД, зато известно, что обеспокоены все другие клиенты грузоперевозчика. Ведь если где-то что-то в одном месте убыло, то в другом непременно должно прибыть. Иначе говоря, кто-то должен будет оплачивать эти льготы из своего кармана.
Зато есть хорошая новость для моряков. Представители Sollers сообщают, что комплектующие для Isuzu и Ssang Yong будут завозить во Владивосток пароходами непосредственно из Японии и Южной Кореи. Кузова для внедорожников будут "таможиться" по отдельным ставкам, предусмотренным для режима промышленной сборки, а не по общим основаниям, так что запретительные пошлины нового предприятия не коснутся.
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