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Сахалин тоже хочет экспортировать уголь
Группа «ИСТ» и бизнесмен Олег МИСЕВРА создали совместную компанию для добычи и экспорта угля Дальнего Востока в страны Азиатско-тихоокеанского региона (АТР), сообщила группа.
Совместное предприятие - ООО «Восточная горнорудная компания» (ВГК) - объединило угольные активы партнеров, расположенные на Сахалине и в Магаданской области. Компания сконцентрируется на комплексном развитии Солнцевского и других угольных месторождений в Сахалинской области.
В состав предприятия от Олега Мисевры вошли ООО «Сахалинуголь-2» (держатель лицензий на Солнцевском месторождении), оператор порта «Шахтерск», от группы «ИСТ» - ЗАО «Северо-восточная угольная компания» (держатель лицензий на месторождения в Магаданской области).
Реализация проекта позволит предприятию, уже работающему на базе Солнцевского месторождения, увеличить объем годовой добычи с сегодняшних 1,5 млн до 5 млн тонн к 2016 году.
Совместная компания намерена также продолжить геологоразведку и оценку ресурсного потенциала Омсукчанской угленосной площади в Магаданской области. По итогам разведки и при условии создания соответствующей транспортной инфраструктуры рассматривается возможность добычи и экспорта угля в страны АТР с суммарным объемом годового производства добычи от 3 млн тонн товарного угля.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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