www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 56.56 р.
EUR: 73.42 р. 10 CNY: 92.46 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Рыбная отрасль
Распечатать

Дальневосточные рыбаки сократили уловы

10 Декабря 2013, 18:08 | Дальний Восток

В Дальневосточном бассейне с начала года выловлено 2 млн 694,9 тыс. тонн рыбы, что на 32,5 тыс. тонн меньше прошлогоднего (-1,2%).

Промысел минтая снизился на 25,9 тыс. тонн - до 1 млн 527,3 тыс. тонн. Вылов тихоокеанских лососей составил 363,8 тыс. тонн, что на 33,8 тыс. тонн меньше, чем в прошлом году.

Всего российские рыбаки с начала года выловили 3 млн 958 тыс. тонн рыбы, что на 80,1 тыс. тонн (на 2,1%) больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщило Росрыболовство.

В зонах иностранных государств российские рыбаки с начала года выловили 425,2 тыс. тонн рыбы и других биоресурсов, что на 65,7 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана выловлено 170,2 тыс. тонн (на 21,1 тыс. тонн больше).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: улов  минтай  рыба 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Северкрая 19:24, 10.12.2013#

    А гнилых и вонючих консервов, от этого меньше станет?

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru