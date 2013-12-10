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Дальневосточные рыбаки сократили уловы
В Дальневосточном бассейне с начала года выловлено 2 млн 694,9 тыс. тонн рыбы, что на 32,5 тыс. тонн меньше прошлогоднего (-1,2%).
Промысел минтая снизился на 25,9 тыс. тонн - до 1 млн 527,3 тыс. тонн. Вылов тихоокеанских лососей составил 363,8 тыс. тонн, что на 33,8 тыс. тонн меньше, чем в прошлом году.
Всего российские рыбаки с начала года выловили 3 млн 958 тыс. тонн рыбы, что на 80,1 тыс. тонн (на 2,1%) больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщило Росрыболовство.
В зонах иностранных государств российские рыбаки с начала года выловили 425,2 тыс. тонн рыбы и других биоресурсов, что на 65,7 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана выловлено 170,2 тыс. тонн (на 21,1 тыс. тонн больше).
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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