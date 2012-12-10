Google выпустил приложение, конкурирующее с Instagram

10 декабря, ZRPRESS. Корпорация Google выпустила мобильное приложение-фоторедактор Snapseed для Android и сделала его бесплатным для платформы iOS. Доступное в Google Play и Apple App Store приложение могут загрузить владельцы смартфонов и планшетов - оно адаптировано для различных экранов.

Snapseed позволяет выполнять простейшую обработку фотоснимков, сделанных смартфоном или планшетом, выбирая их из памяти устройства. Приложение стоит в одном ряду с Pixlr-o-matic, Instagram и другими подобными фоторедакторами, основными функциями которых являются наложение фильтров, спецэффектов и рамок, пишет CNews.

Напомним, премьр-министр Дмитрий Медведев по пути на саммит G8 в США завел аккаунт на фотообменнике Instagram.