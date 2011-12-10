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Из-за наводнения в Таиланде мировая отрасль недополучит 3,8 миллионов компьютеров
По мнению экспертов IHS iSuppli, проблемы с нехваткой жестких дисков, вызванные наводнением в Таиланде, по итогам первой четверти 2012 года приведут к дефициту компьютеров, в связи с чем аналитики уменьшили ранний прогноз на 3,8 миллиона устройств.
Прогнозируется, что за период с января по март поставки сократятся на 11,6% «QoQ», в связи с чем, в штучном выражении будет отгружено не 88, а 84,2 миллионов устройств. Это обстоятельство, в свою очередь, вынудило сократить прогноз роста глобальных поставок компьютеров с 9,5 до 6,8% в целом за 2012 года.
Вместо ожидаемых ранее 399 миллионов отгруженных ПК, на глобальный рынок будет поставлено не многим более 376 миллионов компьютеров.
Поставки ноутбуков в 2012 года увеличатся на 10,1%, а не на 13,8%, как ожидалось ранее, пишет ИА "Новый Регион" со ссылкой на «Компьютерное Обозрение».
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